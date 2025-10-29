Рокадата в парламента - подготовка за извънреден вот: Говори бивш премиер

Назначаването на Рая Назарян за председател на Народното събрание е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори. Това каза в „Още от деня“ по БНТ Николай Денков от ПП-ДБ. Бившият министър-председател коментира рокадата в Народното събрание и избора на Рая Назарян за председател на парламента. „Не мисля, че нещо особено важно се е случило. Целта на този ход беше, от една страна, да се сложи човек, който е доста по-близо и до Борисов, и до Пеевски, така че да изпълнява това, което се казва. Рая Назарян има опит в това отношение. От друга страна, това ни подготвя за едни извънредни избори, защото беше очевидно, че Киселова не е вариант за служебен министър-председател. Ако търсим практически измерения – това са те. Ако търсим другите, те са, че очевидно след театралните изпълнения на Борисов миналата седмица, нещо трябваше да се случи – и това стана“, каза Николай Денков от ПП-ДБ.

Според Николай Денков смяната в ръководството на парламента не води до съществена промяна в управлението. „Въпреки всички приказки, единствената реална промяна е, че Рая Назарян е новият председател на Народното събрание. Подготовката за бюджета започна едва преди няколко дни, а в момента се правят промени в последния момент – както днес с бюджета на НЗОК и средствата, предназначени за заплатите на младите лекари. Това показва значително забавяне и нарушения на правилата при важни решения,“ посочи той.

Денков добави, че настоящата власт продължава по познатия модел. „Виждаме още от същото, но леко замаскирано. Както казваме – ‘огледал се Илия, пак в тия““, коментира Николай Денков.

