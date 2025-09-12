Войната в Украйна:

"Възраждане" се връщат в парламента за вота на недоверие: Ето как ще гласуват

12 септември 2025, 09:48 часа 353 прочитания 0 коментара
"Възраждане" се връщат в парламента за вота на недоверие: Ето как ще гласуват

Проруската партия "Възраждане" ще приключат кампанията си "Парламентът отива при народа", за да се върнат в Народното събрание и да участват в гласуването по вота на недоверие, който се очаква да бъде внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ през днешния ден. "Както и г-н Костадинов каза няколко пъти - ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство. Ще участваме в гласуването. Всички депутати от "Възраждане" ще бъдат в зала, за да гласуват срещу правителството", каза Ангел Славчев от проруската партия пред медиите в парламента. 

Утре от партията организират и протест срещу правителството. ОЩЕ: ПП-ДБ имат подписите за вота на недоверие: Атанас Атанасов обяви, че днес го внасят (ВИДЕО)

ПП-ДБ внасят вота на недоверие

Междувременно стана ясно, че "Продължаваме промяната - Демократична България" вече имат подписите за внасяне на вот на недоверие срещу правителството. 

Припомняме, че вотът на недоверие, иницииран от "Продължаваме промяната - Демократична България" е на тема срещу "завладяната държава", или за провала на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред.

Подписи за вота са дали "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ, като това ще е петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, което е на власт от 16 януари 2025 г. ОЩЕ: "Почти сме готови": Божанов с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Вот на недоверие Възраждане Ангел Славчев 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес