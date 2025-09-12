"Възраждане" се връщат в парламента за вота на недоверие: Ето как ще гласуват

Проруската партия "Възраждане" ще приключат кампанията си "Парламентът отива при народа", за да се върнат в Народното събрание и да участват в гласуването по вота на недоверие, който се очаква да бъде внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ през днешния ден. "Както и г-н Костадинов каза няколко пъти - ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство. Ще участваме в гласуването. Всички депутати от "Възраждане" ще бъдат в зала, за да гласуват срещу правителството", каза Ангел Славчев от проруската партия пред медиите в парламента.

Утре от партията организират и протест срещу правителството. ОЩЕ: ПП-ДБ имат подписите за вота на недоверие: Атанас Атанасов обяви, че днес го внасят (ВИДЕО)

ПП-ДБ внасят вота на недоверие

Междувременно стана ясно, че "Продължаваме промяната - Демократична България" вече имат подписите за внасяне на вот на недоверие срещу правителството.

Припомняме, че вотът на недоверие, иницииран от "Продължаваме промяната - Демократична България" е на тема срещу "завладяната държава", или за провала на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред.

Подписи за вота са дали "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ, като това ще е петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, което е на власт от 16 януари 2025 г. ОЩЕ: "Почти сме готови": Божанов с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)