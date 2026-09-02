Кабинетът "Радев":

Писатели, интелектуалци, бивши политици: Кои имена влизат в инициативния комитет зад Гюров и Кандев?

02 септември 2026, 15:49 часа 582 прочитания 0 коментара
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Автор
Снимка: БГНЕС
Писатели, интелектуалци, бивши политици: Кои имена влизат в инициативния комитет зад Гюров и Кандев?

Дългоочакваното обявяване на кандидатурите на бившия премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври 2026 г. предизвика множество реакции в публичното пространство и породи последващите въпроси относно екипа, който застава зад тандема.

В едно от първите си телевизионни интервюта пред bTV Гюров разкри част от имената, които ще застанат зад инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата им с Кандев. Повечето от тях са добре известни публични фигури - интелектуалци, писатели, общественици, рекламисти.

Кой влиза в ИК?

Кандидатът за президент анонсира, че с подкрепа за кандидатурите им, но не задължително чисто юридически като част от инициативния комитет, влизат писателите Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и Деян Енев. И тримата са с ясно изразени демократични граждански позиции и се считат за силен обществен фактор в подкрепата си за тандема Гюров-Кандев.

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Зад кандидатпрезидентската двойка застават още актрисата Ели Скорчева и режисьора на хитови български филми Ивайло Христов.

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По непотвърдена информация на Actualno.com се очаква начело на инициативния комитет да застане рекламистът и общественик Радослав Бимбалов, който бе и сред инициаторите и основни лица на Форума за демократично действие. 

Снимка: Студио Actualno

Кой още?

В инициативния комитет личат още имената на медийният експерт и преподавател доц. Георги Лозанов, историкът и изтъкнат политик от СДС Веселин Методиев, бившият политик от СДС и юрист Екатерина Михайлова, медийният експерт проф. Нели Огнянова, преподавателите в Стопанския факултет на Софийския университет Калоян и Ралица Ганеви, международни икономисти като Йото Йотов, големият физик проф. Минко Балкански.

Отново по информация на Actualno.com в пиар екипа на кампанията е и известния експерт и бивш депутат Арман Бабикян.

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Сред сигурните лица с ясна подкрепа в инициативния комитет са двама от участниците в краткото събитие по представянето на кандидатурата на Гюров и Кандев - журналистът и водещ Константин Вълков и едно от лицата на протестиращите млади лекари и инициатори на големите протести от 2025 г. Василена Киара.

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