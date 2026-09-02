"Ни чули, ни видели": Денков за властта - заговори и за нова фаза на отношенията с Русия след Лайпциг (ВИДЕО)

"Управляващите се правят на ни чули, ни видели", каза председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков по време на брифинг в парламента във връзка с опита за саботаж от страна на Русия в Лайпциг. От партията настояха за КСНС при президента, за да се обсъдят реалните рискове пред България и какво прави правителството, за да ги предотврати. В контекста на взрива в ЕМКО и зачестилите случаи на дронове по Българското Черноморие - "Продължаваме промяната" смята, че няма адекватна реакция на държавата.

"Не виждаме никаква адекватна реакция по отношение това как България ще се защити от реалните рискове. Рисковете утре да гръмне някой друг завод, да ни нападнат с дронове, само че не от държавите, които подкрепяме, а от държавата, която ни е обявила за неприятелска", заяви още Денков.

Нова фаза на отношенията с Русия

Според акад. Николай Денков от вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия.

"Без никакви заобикаляния Германия ясно каза, че държи Русия отговорна за подготвените атентати на летището в Лайпциг. Преди това имаше доста други инциденти, в които беше казано, че това е вероятност, но никога досега толкова категорично, толкова ясно, не беше направено това заключение", заяви акад. Денков.

От партията смятат, че отказът на правителството да отчете реалните опасности създават уязвимост.

"Тази уязвимост води до неподготвеност на България да посрещне едни такива заплахи, за които имаше отдавна сигнали. В цяла Европа повече от година се говори, че се очакват такива провокации, които последните месеци стават все по-дръзки", смята от своя страна Радослав Рибарски.

Той прогнозира, че провокациите ще продължават и може би ще стават по-дръзки, поради което "правителството не трябва да си заравя главата в пясъка". ОЩЕ: "Все още са само подозрения": Витанов не вижда спешна необходимост за КСНС след Лайпциг (ВИДЕО)