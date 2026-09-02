В парламента отрязаха "Възраждане" за дерогация за руски нефт

Парламентът отхвърли предложението на проруската партия "Възраждане" Министерският съвет да поиска от Европейската комисия едноседмичен срок за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия.

Проектът за решение не събра необходимата подкрепа. При гласуването 10 депутати бяха "за", 13 - "против", а 115 се въздържаха. Още: Невиждана от 17 години катастрофа за руския петрол. Фон дер Лайен брои трилиони евро спестявания като икономически бензин за ЕС (ВИДЕО)

Мотивите

В мотивите си "Възраждане" посочва, че е налице извънредна ситуация, породена от въоръжения конфликт между Иран и САЩ, който е довел до рязко поскъпване на горивата на световните пазари. Според партията възможността България да внася по-евтини горива от Русия в този момент би имала положителен ефект върху икономиката и би ограничила поскъпването на стоките и услугите, както и ръста на инфлацията.

"Когато министър-председателят Румен Радев заявява, че ще работи за възстановяване на взаимоотношенията с Русия, това тежи много пред избирателите. Към днешна дата правителството прави точно обратното - нито работи за възстановяване на взаимоотношенията с Русия, нито променя евроатлантическите политики, прокарвани 37 години", заяви от парламентарната трибуна Цончо Ганев от "Възраждане". Още: САЩ върнаха санкциите срещу руския петрол: Ще скочат ли още цените на горивата?

По думите му цените на горивата имат пряко отражение върху икономиката и върху цените на стоките и услугите.

"Плащаме високи цени на горивата, при положение че могат да бъдат по-ниски, ако имаме гарантиран доставчик на няколко стотин километра от нас, който ще доставя гарантирани количества, от които имаме нужда", посочи Ганев.

Той определи санкциите срещу Русия като тежест за българското общество и потребителите. Още: Как да си изиграем картите при транзита на руски газ: Петролната асоциация коментира

"Цените на горивата се увеличиха, а това е основен компонент от цените на стоките и услугите. До момента правителството няма нито една всеобхватна мярка, с която гражданите и бизнесът да се възползват от по-ниски цени на горивата, докато други държави членки на ЕС предприеха такива мерки през последните три-четири месеца", каза друг депутат от "Възраждане" - Петър Петров.