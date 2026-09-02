Без 70% от книгите: Цензурата в Русия вършее в библиотеките

Законите за „чуждестранните агенти“ и нежеланите организации в Русия, заедно със засилената цензура в библиотеките, биха могли да доведат до най-голямото изземване на книги в съвременната история. Буквалното тълкуване на законодателството би забранило от 50% до 70% от всички книги в колекциите на общинските библиотеки. По данни на „Комерсант“, руското Министерство на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите е предоставило тази оценка в окончателния си доклад за 2025 г. В допълнение към художествената литература, до 15% от всички научни колекции на библиотеките също подлежат на изземване.

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Рестрикциите

От 1 септември 2025 г. на „чуждестранните агенти“ в Русия е забранено да се занимават с „образователни и информационни дейности“. Освен това на руснаците е забранено да разпространяват всякакви информационни материали от организации, считани за „нежелани“, независимо от датата им на публикуване, под заплаха от административна и наказателна отговорност.

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В резултат на това библиотеките са „поставени в изключително трудно положение“, оплаква се източник на „Комерсант“ в Руския книжен съюз: те са принудени да премахват от публичен достъп дори онези издания, в които чуждестранен агент или нежелана организация е играл чисто косвена роля – като преводач, илюстратор, съставител или автор на предговор. „За библиотеките това означава риск от масова конфискация на социално значими издания, а за гражданите – ограничен достъп до литература“, казва той.

И учебници

Според официални данни руските библиотеки съхраняват общо 1,7 милиарда книги. Най-голямата от тях, библиотеката „Ленинка“ (Руската държавна библиотека), съхранява 48 милиона заглавия.

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Например, фондация „Сорос“, която спонсорира издаването на руски класически произведения през 90-те години на миналия век, както и водещи световни университети като Йейл, Бъркли и Станфорд, са определени като нежелани организации в Русия. Те издават учебници по физика, астрономия и математика, което означава, че ако действащият закон се прилагаше директно, „те трябва да бъдат забранени и премахнати от библиотеките и книжарниците“, отбелязва Владимир Григориев, директор на Департамента за държавна подкрепа на периодичните издания и книжната индустрия в Министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите.

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Освен това, правоохранителните органи напоследък считат дори книги, публикувани с финансовата подкрепа или съдействие на нежелани организации, за незаконни, казва той. Според Григориев, Министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите обсъжда варианти с Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и Администрацията на президента за законно легитимиране на книги, публикувани от нежелани организации и чуждестранни агенти, преди да са получили тези обозначения. Източник на „Комерсант“ в Администрацията на президента потвърди, че инициативата в момента е в процес на междуведомствени обсъждания, но уточни, че „все още няма окончателно решение“.

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