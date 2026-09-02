Божидар Божанов за Андрей Гюров: Партиите трябва да се дръпнат назад и да не пречат

Противниците на машинното гласуване няма да бъдат убедени в неговата сигурност, защото това е основна политическа теза за тях. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. По думите му най-важното е да не се допускат опити за саботиране на изборния процес. „Ирониите, шегите и гневът са безсмислени, защото става дума единствено за честност“, коментира Божанов.

Той посочи, че машините за гласуване са същите, а софтуерът най-вероятно също няма да бъде променян съществено. Според него процедурите са ясни и вече са били прилагани многократно.

"Партиите трябва да се дръпнат назад"

По темата за президентските избори Божанов заяви, че кандидатурата на Андрей Гюров има потенциал да привлече по-широка подкрепа извън традиционния електорат на партиите, които го подкрепят.

Според него Гюров може да обедини проевропейски и демократично настроени избиратели, както и хора, които не желаят цялата власт да бъде концентрирана на едно място.

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Божанов обясни и защо според него не е добра идея ГЕРБ и „Да, България“ да застават официално зад обща кандидатура. „Партиите трябва да се дръпнат малко назад и да не пречат“, заяви той. Според него, ако кандидатурата бъде представена като обща между ГЕРБ и „Продължаваме промяната – Демократична България“, тя рискува да бъде възприета като „кандидат на сглобката“ и върху нея да бъдат прехвърлени негативите от управлението на двете формации.

Божанов призова ГЕРБ да оставят собствените си избиратели сами да решат кого да подкрепят на президентските избори. „ГЕРБ да не пречат на алтернативата на властта“, каза той. Божанов определи отношенията между двете формации като белязани от сериозно недоверие и политическа неприязън, но според него именно затова партиите трябва да направят крачка назад.

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„Не може основната ти теза от сутрин до вечер да бъде, че алтернативата на Илияна Йотова – Гюров, не става и няма да гласуваме за него. Трай си малко. Остави избирателите те да решат кого харесват и кого не харесват“, каза той. Божанов заяви, че няма значение дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент. По думите му партията трябва сама да вземе решението си, но не бива да работи срещу алтернативата на управляващите. Той изрази опасение, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може предварително да си създава политическо алиби, в случай че Илияна Йотова спечели изборите.

Ще подкрепят ли ГЕРБ и ДПС Илияна Йотова?

Божанов коментира и твърденията, че ГЕРБ и ДПС могат да подкрепят Илияна Йотова на президентските избори. Според него подобен сценарий не може да бъде изключен. Той свърза възможна подкрепа за Йотова с политическото оцеляване на лидерите на двете формации и посочи, че както Бойко Борисов, така и Делян Пеевски са били обект на сериозни обвинения и международни санкции.

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Божанов определи като „безотговорно“ поведение партия да се представя за опозиция, а в същото време пряко или косвено да подкрепя кандидата на управляващите. „Не може ти да се правиш на опозиция и в същия момент директно или индиректно да подкрепяш кандидата на властта, за да концентрираш цялата власт на едно място“, заяви съпредседателят на „Да, България“.