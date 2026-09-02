Зеленски: Помолиха ни да спрем ударите срещу Владивосток за определено време

"Световна сила ни помоли да спрем ударите си към Владивосток за определено време и ние ще се погрижим за това." Това са думи на украинския президент Володимир Зеленски от вчерашното му видеообръщение, които са публикувани и на президентския сайт. В името на мирните преговори когато наши западни партньори ни молят за определени периоди да не атакуваме определени руски райони - готови сме да се съобразим с тези молби, каза Зеленски.

"Украйна е мирна страна. И ние наистина уважаваме това, че нашите партньори искат да помогнат за прекратяването на тази война. Подкрепяме всеки такъв опит. Затова когато американците ни помолиха да спрем ударите си срещу Москва и Санкт Петербург на 25, 26 и 27 август, ние осигурихме тази пауза. Нямаше удари. Макар да имаше удари срещу Украйна.

Когато друга световна сила ни помоли да спрем ударите си за определено време в посока Владивосток, ще се погрижим и за това. Сега в Москва се подготвят нови срещи и ние ще вземем това предвид. Винаги подкрепяме всяка стъпка към мир, за да гарантираме, че Русия няма да направи тази война безкрайна. Затова, в името на дипломацията, в името на преговорите, когато нашите партньори ни молят за това, ние ще се погрижим руското небе да бъде изчистено от дронове за определени периоди от време и в определени посоки", каза Зеленски.

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