Радев и шефовете на служби се срещнаха с топ разузнавач от НАТО: Какво се знае до момента? (СНИМКА)

Министър-председателят Румен Радев се е срещнал с топ разузнавач от НАТО. За това научаваме от съобщение на правителствената информационна служба. Става въпрос за помощник генералния секретар на Алианса по разузнаването и сигурността Скот Брей. В срещата са участвали председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) Антоан Гечев, се казва още в съобщението на правителството.

Какво се знае до момента?

По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО.

Няма повече подробности за срещата, но тя идва на фона на публикации в западните издания, които разглеждат евентуалните сценарии при атака от страна на Русия срещу НАТО. Ако Русия реши да премине към пряка конфронтация с НАТО, тя може да не започне с конвенционална инвазия. Позовавайки се на експерти по сигурността, германският таблоид Bild очерта 6 възможни сценария - от саботаж до ограничени военни операции. Същевременно срещата идва и на фона на обявеното от Германия, че че зад заредения с експлозиви дрон на летището в Лайпциг стои руски опит за саботаж.

Днес темата беше и повод за вълнения от страна на опозицията, която критикува властта, че България мълчи по тези теми. Опозиционните партии настояха за Консултативен съвет по национална сигурност при президента Йотова заради последните събития, но според шефа на парламентарната група на "Прогресивна България" няма такава необходимост, както и че не е все още става въпрос само за подозрения в Лайпциг. ОЩЕ: Удар на Мерц и Тръмп по Русия, 6 сценария за атака на Путин срещу НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)