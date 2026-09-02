"Все още са само подозрения": Витанов не вижда спешна необходимост за КСНС след Лайпциг (ВИДЕО)

"Не виждам спешна необходимост", каза председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" и председател на външна комисия в 52-ото Народно събрание Петър Витанов по време на брифинг в парламента във връзка с опита за саботаж от Русия в Лайпциг и във връзка с призивите на опозицията за Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС). Той обаче отчете, че това е в прерогативите на президента Илияна Йотова.

"Ние като страна член на ЕС и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Все още засега са само подозрения. Бих изчакал окончателните резултати от немското разследване. Неведнъж окончателните резултати се разминават от първоначалните. Визирам "Северен поток".

Според него, докато има война в Украйна, непрекъснато ще ставаме свидетели на подобни проблеми. "Видях това, което са дали като брифинг колегите от ГЕРБ. Опасявам се, че много често външната ни политика се използва за вътрешнопартийни цели", смята Витанов. ОЩЕ: "България мълчи": ГЕРБ с критика към властта и искане за КСНС след руския саботаж в Лайпциг (ВИДЕО)

Посоката за продуктовите такси

Витанов коментира и промените в Закона за управление на отпадъците на първо четене, като по думите му с тях се прави първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на "един порочен модел на управление на така наречените продуктови такси".

Целта по думите на Витанов е нормализиране на сектора. "Законопроектът не решава проблемите, но той дава добра посока", заяви още Витанов.

Стана ясно, че управляващите няма да приемат текстовете, свързани с промяна на собствеността на дружествата в тази сфера. ОЩЕ: Над година: Наследството на Пеевски и Борисов защо не купуваме доста по-евтини електроуреди и техника