ЦИК отваря 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да бъдат разкрити 493 секции в 55 държави. Решението беше гласувано с 14 гласа "за" на днешното заседание на комисията

В четвъртък от ЦИК съобщиха, че са подадени 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави. От законовото ограничение до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз, са засегнати три държави - Великобритания, САЩ и Турция.

Във Великобритания

Посолството в Лондон е предложило разкриването на 12 секции извън столицата на Обединеното кралство и 8 секции в квартали на Лондон, като изрично е посочило, че единствената разлика спрямо предложението на доброволческата мрежа е отпадането на Брайтън и включването на Стратфорд.

Няма да бъдат разкривани секции в офисите на почетните консулски длъжностни лица на Република България в Ливърпул и Белфаст. МВнР посочва, че почетните консулства не са дипломатически и консулски представителства по смисъла на Закона за дипломатическата служба и че почетните консули не могат да бъдат задължавани да предоставят офиси и да изпълняват задължения на ръководители на дипломатически и консулски представителства, като допълнително се отбелязва, че почетният консул в Белфаст дори в момента не разполага с офис.

В САЩ

По отношение на САЩ мотивираното предложение предвижда 6 секции в окръга на Генерално консулство-Чикаго, 4 в окръга на Генерално консулство-Ню Йорк и по 5 съответно в окръзите на посолството във Вашингтон и Генерално консулство-Лос Анджелис.

В Турция

По отношение на Република Турция са представени мотивирани предложения на дипломатическите и консулски представителства за 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства и общо 7 секции в четирите мисии в Анкара, Истанбул, Одрин и Бурса. Изрично е посочено, че не е възможно да бъдат запазени всички места от предходни избори, поради което е извършено териториално концентриране към районите с най-голяма българска общност и най-висока предходна натовареност.

Къде няма да има секции

В писмо до ЦИК е потвърдена позицията на МВнР, че няма да бъдат образувани секции в държавите в района на Близкия изток, Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, поради висок риск за живота и сигурността на българските граждани.

Поради нецелесъобразност, ЦИК реши да не открива секции в дипломатическите и консулски представителства в Етиопия, Ирак, Ливан, Нигерия, Сирия, Палестина, КНДР, Пакистан, Индия, Иран, Монголия, Виетнам, Индонезия, Афганистан, Украйна, Казахстан, Узбекистан, Ватикана и др.