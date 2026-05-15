Тръмп със сигнал, че предава Тайван и с обиди към BBC и The New York Times заради Иран (ВИДЕО)

15 май 2026, 17:32 часа
"1982 година е много назад. Не казах нищо (точно) за това, но повдигнах темата (Тайван)". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос на борда на Air Force One на връщане от Китай. Отговорът на Тръмп беше на въпрос, че през 1982 година тогавашният президент на САЩ Роналд Рейгън е заявил, че Съединените щати няма да се консултират с Китай дали да продават оръжие на Тайван или не. А коментарът на Тръмп ясно показва промяната на американската позиция – защото 44 години по-късно Китай е глобална сила и най-големият съперник на САЩ - ОЩЕ:

Същевременно Тръмп отговори на въпроси за последното засега предложение за мир от страна на Иран. "Не харесах още първото изречение и го захвърлих", каза той и в контекста на краткия разговор излезе, че не го е харесал, защото (вероятно) първото изречение е за ядреното оръжие. Обаче Тръмп даде сигнал и, че ако действително Иран гарантира и спазва срок от 20 години да не обогатява уран, това би било нещо сериозно. Сега Тръмп каза, че "ако (иранците ще) имат ядрено оръжие под някаква форма, не четох останалото".

Последваха и любимите отговори на Тръмп "фалшиви новини" при по-неудобни въпроси – в случая с BBC и The New York Times. Въпросът на BBC беше за удареното от САЩ според досега наличната информация девическо училище в Иран, а този за The New York Times касаеше информацията на медията от американски разузнавателни източници, че Иран запазва 70% от резерва си от ракети и установки отпреди старта на войната. За училището Тръмп заяви, че тече разследване и атакува репортера на BBC, че работодателят му излъгал и сложил "фалшиви думи" в устата му, заради което сега има съд. А за резервите от ракети и установки на Иран, Тръмп заяви: "Удряме ги като пиняти":

Ивайло Ачев
