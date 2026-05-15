Тръмп със сигнал, че предава Тайван и с обиди към BBC и The New York Times заради Иран (ВИДЕО)

"1982 година е много назад. Не казах нищо (точно) за това, но повдигнах темата (Тайван)". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос на борда на Air Force One на връщане от Китай. Отговорът на Тръмп беше на въпрос, че през 1982 година тогавашният президент на САЩ Роналд Рейгън е заявил, че Съединените щати няма да се консултират с Китай дали да продават оръжие на Тайван или не. А коментарът на Тръмп ясно показва промяната на американската позиция – защото 44 години по-късно Китай е глобална сила и най-големият съперник на САЩ - ОЩЕ:
Reporter: The 1982 assurances that President Reagan gave said the United States would not consult with China on arms sales to Taiwan.— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Trump: I think 1982 is a long way. pic.twitter.com/6Jz0WDzSDh
Трън в петата: Иран
Същевременно Тръмп отговори на въпроси за последното засега предложение за мир от страна на Иран. "Не харесах още първото изречение и го захвърлих", каза той и в контекста на краткия разговор излезе, че не го е харесал, защото (вероятно) първото изречение е за ядреното оръжие. Обаче Тръмп даде сигнал и, че ако действително Иран гарантира и спазва срок от 20 години да не обогатява уран, това би било нещо сериозно. Сега Тръмп каза, че "ако (иранците ще) имат ядрено оръжие под някаква форма, не четох останалото".
Reporter: Have you rejected the latest proposal from Iran or where does that stand?— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Trump: Well, I looked at it and if I don't like the first sentence, I just throw it away.
Reporter: What was the first sentence?
Trump: An unacceptable sentence. If they have any nuclear in any… pic.twitter.com/K2Ptswdr1a
BREAKING: Trump indicated he could accept a 20-year halt to Iran’s nuclear activity:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
20 years is enough. But the level of guarantee from them… it's got to be a real 20 years. pic.twitter.com/cic86rTAuC
Последваха и любимите отговори на Тръмп "фалшиви новини" при по-неудобни въпроси – в случая с BBC и The New York Times. Въпросът на BBC беше за удареното от САЩ според досега наличната информация девическо училище в Иран, а този за The New York Times касаеше информацията на медията от американски разузнавателни източници, че Иран запазва 70% от резерва си от ракети и установки отпреди старта на войната. За училището Тръмп заяви, че тече разследване и атакува репортера на BBC, че работодателят му излъгал и сложил "фалшиви думи" в устата му, заради което сега има съд. А за резервите от ракети и установки на Иран, Тръмп заяви: "Удряме ги като пиняти":
Reporter: Admiral Cooper was asked yesterday about the strike on the girls school on the first day of the war.— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Trump: You're talking about the original — that is under investigation.
Reporter: Are you able to confirm that it was a US missile?
Trump: Who are you with?… pic.twitter.com/56Hm3tBxtM
Reporter: You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Is that accurate?— Clash Report (@clashreport) May 15, 2026
Trump: No, it’s New York Times fake news. The missile launchers are probably 80% gone. pic.twitter.com/XZoBM93HCG