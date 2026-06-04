Напускат лагера на Пеевски: Масова оставка разтърси ДПС

Цялото общинско ръководство на "ДПС-Ново начало" в Кирково е подало оставка. Според разпространена позиция мотивите за решението са "натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията". От ръководството на партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски засега не дават официално обяснение за случилото се.

Мотивите

В мотивите за оставката се посочват системно неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липса на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. Още: Пеевски и Борисов останаха без охрана от НСО

Според членовете на подалия оставка орган през последните месеци многократно са били пренебрегвани становища и предложения на общинското ръководство, което е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към общинската организация и нейните представители.

"Не можем да продължим да носим отговорност като партиен орган при липса на взаимно уважение, доверие и съобразяване с решенията на легитимно избрания Общински съвет", се посочва в публикуваната позиция.

С подадената оставка членовете на Общинския съвет заявяват, че остават ангажирани с каузите на своите избиратели и симпатизанти.

Реакция

Областният председател на партията в Кърджали Рушен Фейзула заяви, че ситуацията все още се изяснява и на този етап няма яснота относно конкретните причини за подадените оставки.

"От пресцентъра ще има официално изявление по въпроса, когато бъдат изяснени всички обстоятелства. На този етап все още се уточнява ситуацията и няма яснота относно конкретните мотиви за подадената оставка", каза Фейзула.

Той подчерта, че е рано да се правят изводи за причините, довели до решението на структурата в Кирково.

"По отношение на твърденията, че решението е взето след натрупано напрежение с централното и областното ръководство, засега се въздържам от коментар. Нека първо бъдат изяснени всички факти, след което ще бъде представена официална позиция", допълни областният лидер на ДПС. Още: Не е виц: Пеевски също приветства оставката на Сарафов

Новината предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи, особено сред групи и страници, критични Пеевски. В много от коментарите оставката на общинското ръководство в Кирково се определя като възможен знак за бъдещи трусове в партията, като се твърди, че и други местни структури могат да последват този пример.

Случаят привлича внимание и заради политическите процеси в общината през последната година. През 2025 г. кметът на Кирково Шинаси Сюлейман беше сред местните представители на ДПС, които напуснаха лагера на Ахмед Доган и застанаха зад Пеевски. Тогава беше обявено, че решението е подкрепено от общинската структура, общинските съветници и кметовете в региона. По-късно Сюлейман беше включен и в листата на ДПС за изборите в Кърджалийско. Към момента той не е коментирал подадената оставка на общинското ръководство в Кирково.