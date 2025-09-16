Войната в Украйна:

Делян Пеевски сложи всичко в кюпа на "лъжите": Радев, неговите "авери" и дори Чарли Кърк

16 септември 2025, 07:45 часа 396 прочитания 0 коментара
Делян Пеевски сложи всичко в кюпа на "лъжите": Радев, неговите "авери" и дори Чарли Кърк

Истинският първи учебен ден, както добре знаят всички в България, е 16-ти септември. За старт на деня, по традиция от ДПС Ново начало, водено от Делян Пеевски, беше изпратено поредно прессъобщение.

Какво има в него? Жестоки критики към президента Румен Радев и антуража му, със следното напомняне: "Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха - те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си". И внушение, че Радев и "соросоидите" са едно и също.

Още: Мигрират ли кадри на ГЕРБ в “ДПС-Ново начало“

Пълният текст на позицията на Пеевски

Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората.

Като лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем - аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората, с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат - ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!

Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак, синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия.

Още: Ивайло Мирчев: Истинският премиер е Делян Пеевски

Акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.

По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им.

Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога.

В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече - те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят.

Затова доверието към тях се топи като ланския сняг.

Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото.

Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха - те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората.

Още: "Папки с компромати" на Пеевски: "Да, България" сезира Сарафов и КПК

И ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО сме гарантът, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Делян Пеевски соросоиди Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес