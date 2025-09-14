Войната в Украйна:

Мигрират ли кадри на ГЕРБ в “ДПС-Ново начало“

Областният управител на област Разград Владимир Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини, основно свързани с устава, съобщи пред представители на медиите областният координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров, предава БТА. По думите му сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия. Народният представител от ГЕРБ за Разградски избирателен район Гюнай Хюсмен подчерта, че няма да коментира действията на Владимир Димитров.

Той добави, че предстои ръководните органи на политическа партия ГЕРБ в област Разград да вземат решения какви изявления ще прави партията като цяло. Изявленията им бяха във връзка с медийни публикации, че областният управител на Разград и бивш координатор на ГЕРБ Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Нова начало". На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград е публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
