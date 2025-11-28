"Дръжте ги": Сътрудници на ПП с подробности за насилието от ДПС-Ново начало

Нещатните сътрудници на "Продължаваме промяната" – Калоян Дървов и Калин Лалов, разказаха повече агресията и насилието от страна на народни представители от ДПС Ново начало в Народното събрание. Първо Калоян Дървов обясни пред bTV, че кадрите за насилие и агресия са заснети след Комисията по бюджет и финанси в парламента, като там били доста от хората на ДПС-Ново начало. "Със закачалка излезе Хамид Хамид от някоя от стаите, започна да крещи "дръжте ги" и започна да души колегата Калин със закачалка на стената", коментира Дървов - Още: "Абе я бягай от тука бе". Няма да дразните: Йордан Цонев и Байрам Байрам от ДПС на Пеевски си изпускат нервите (ВИДЕО)

Калин Лалов – другият нещатен сътрудник на ПП, посочи, че е бил притиснал до стената от Хамид Хамид. Нанесени и били юмруци по лицето на Калоян Дървов.



Как се е разиграла случката?

Снимка: БГНЕС



"Това е абсолютно непровокирана реакция от депутатите от ДПС-Ново начало", изтъкна Калин Лалов.

Калоян Дървов уточни, че се е опитал да се намеси квестор. Впоследствие сътрудникът е успял да отиде в стаята на ПП-ДБ. После е слязъл и на протеста. Дървов добави, че не е бил точно пред стаята на ДПС Ново начало в парламента, а е бил в коридора на законодателния орган.

"На случката присъствахме ние, имаше един или двама квестори, а от ДПС-НН бяха почти всички – Хамид Хамид, Йордан Цонев, Станислав Анастасов", посочи Дървов. Той добави, че е бил в коридора на Народното събрание, не ги е шпионирал и не е надничал в тяхната стая. "Ние не ги шпионираме, не ги следим, а бяхме просто в коридора", каза още Дървов и допълни, че провокация от тях към ДПС-НН не е имало.

Реакция за случилото се от ДПС-Ново начало няма и към момента.

