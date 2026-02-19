Федералният резерв на САЩ е разделен за лихвената политика

Федералният резерв на САЩ публикува протокола от заседанието на Федерален комитет за операциите на открития пазар (FOMC) през януари, който показа ясно разделение между служителите на централната банка относно посоката на лихвените проценти в бъдеще. На заседанието си през януари 2026 г. Федералният резерв остави лихвения процент непроменен в целевия диапазон от 3,5% до 3,75%, в съответствие с очакванията и след три последователни намаления на лихвения процент през септември, октомври и декември 2025 г.

Разногласия между членовете

Според протокола от заседанието "някои членове" са подкрепили запазването на лихвените проценти на сегашното им ниво за известно време. Други "няколко участници" са посочили, че по-нататъшно намаляване на федералната фондова лихва вероятно би било уместно, ако инфлацията продължи да отслабва "в съответствие с очакванията им". Трети дори са повдигнали възможността за необходимост от повишаване на лихвения процент, ако инфлацията остане трайно над целевата стойност.

Още: Доналд Тръмп избра следващия председател на Управлението за федерален резерв

Освен това, по-голямата част от участниците са преценили, че рисковете за заетостта са намалели през последните месеци, докато рискът от по-трайна инфлация остава.

Членовете на Фед все пак очакват инфлацията да намалее до целта на централната банка от 2%, "въпреки че темпото и времето на този спад остават несигурни". Те също така очакват, че тази година ще започне намаляване на въздействието на тарифите върху цените на "основните стоки".

Федералния резерв на САЩ намали основната лихва за трети пореден път