Сцена със свинско месо в сериал взриви Турция (ВИДЕО)

Религиозен и социален скандал избухна в Турция заради сцена от телевизионен сериал, излъчен по проправителствения канал ATV.

Критиците обвиниха продуцентите, че умишлено нагнетяват напрежението между светските и религиозните среди в Турция в навечерието на свещения месец Рамазан.

Сцена със свинско месо

Турция остана възмутена след втория епизод на сериала "Aynı Yağmur Altında" ("Под един и същи дъжд"), в който модерен и светски настроен персонаж сервира за вечеря свинско месо на консервативно мюсюлманско семейство.

Сцената бързо се превърна в една от най-коментираните теми онлайн.

В Турция свинското месо не е забранено, но публичното му показване в чувствителен контекст често предизвиква силни реакции.

Част от критиците посочиха, че представянето надхвърля художествения избор и внушава, че светските граждани пренебрегват религиозните чувствителности.

"Измислен проблем"

"Няма такава Турция и никога не е имало", коментира журналистът Исмаил Саймаз, който определи сцената като нереалистична. Той подчерта, че мнозинството светски настроени хора нито консумират свинско, нито биха го поднесли съзнателно на мюсюлманин.

Според него излъчването непосредствено преди Рамазан крие риск от изостряне на разделението с цел повишаване на рейтинга, предаде БТА.

Опит за стигматизиране на светския начин на живот

Мнението на колумнист Мехмет Али Гюлер е, че сюжетът е част от по-широк опит за стигматизиране на светския начин на живот преди Рамазан. Представянето на светски семейства като умишлено неуважителни към религиозните ценности според него представлява "разузнавателна операция", а не обичаен телевизионен разказ.

Според Гюлер е много важен фактът, че сериалът се излъчва по телевизия, възприемана като близка до властта, което поставя случая в по-широкия политически контекст.

От своя страна политологът Фатих Яшлъ също разкритикува продукцията и канала, като нарече сцената "дълбоко патологична враждебност" към религиозните хора.

Дори християните не ядат свинско

Турската православна общност отхвърли представянето и подчерта, че дори сред светските среди консумацията на свинско е рядкост. "Ние, турските християни, рядко ядем свинско. Никога не бихме поднесли свинско или алкохол на мюсюлмански съсед. Кой пише тези сценарии?", се казва в официална позиция на общността.

Някои потребители поставиха въпроса дали сцената не цели умишлено задълбочаване на обществените разделения. Според тях никой в Турция не би опитал съзнателно да сервира свинско на мюсюлмански гост и подобни внушения обслужват онези, "които имат нужда обществото да остане поляризирано, за да запазят господството си".

ATV се счита за част от проправителствения медиен спектър. Критиците от години твърдят, че медии, близки до управляващата Партия на справедливостта и развитието, често представят културните противопоставяния през призмата на консервативни политически наративи.