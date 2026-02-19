Войната в Украйна:

Не пуснаха химна по време на клетвата на Гюров в парламента

19 февруари 2026, 11:41 часа 333 прочитания 0 коментара
Куриозен момент беляза клетвата на служебното правителство в пленарна зала в четвъртък. След като председателят на Народното събрание Рая Назарян изчете списъка със служебните министри и те се заклеха пред депутатите и пред погледа на президента Илияна Йотова, Назарян забрави да пусне двата химна - на България и на ЕС - в края на клетвата, а от своя страна администрацията на парламента също не реагира.

За кратко се създаде лек смут, в който новият премиер Андрей Гюров се обърна към Назарян в очакване да завърши церемониалът на формалната процедура именно с двата химна. От своя страна обаче веднага след клетвата тя покани Гюров за изказване и за подписване на клетвените листа. Впоследствие, осъзнала пропуска си, при изключени микрофони дори се чу как самата Назарян попита техническия сътрудник на няколко метра от нея: "Готови ли сме да пуснем химна?", макар момента за това да бе преминал и министрите вече да бяха седнали на местата си. От администрацията отговориха, но микрофоните на камерите не успяха да уловят какво точно си размениха като реплики и така освен нечута, заявката остана и неизпълнена.

И така в крайна сметка двата официални химна така и не прозвучаха в пленарна зала, а Гюров изнесе програмно слово за целите на новия служебен кабинет - "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО).

По-късно на церемония по предаване на властта в Министерския съвет и пред погледа на министрите от кабинета "Желязков", служебният премиер каза още: "Наистина повратен момент. Нека си спомним защо сме тук - нашето общество има демократичен инстинкт, който води към съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е и болезнена, но показва, че гражданите могат да сменят властта по начин, по който да не се разруши държавата. Ще търсим национално единство - не на мнения, а на правила. За да го постигнем, ни трябват честни избори", бяха част от думите на новия служебен Гюров.

Ивелин Стоянов
