"Турция се талибанизира": Манифест с хиляди подписи, Ердоган с бърза реакция

На 17 февруари в Турция бе публикуван онлайн манифест, в който се казва, че страната е под натиск да бъде "талибанизирана" и че е "под реакционна, прошериатска обсада". Той бе подписан от хиляди хора онлайн, включително от 168 турски писатели, хора на изкуството, учени, журналисти и представители на професионални съюзи. Манифестът е озаглавен "Ние защитаваме секуларизма заедно" и съвпада със 100-годишнината от приемането на турския граждански кодекс.

В манифеста се отправят обвинения към турското правителство, че отслабва светското образование, светския правен ред и светския обществен живот, а защитниците на светската република са третирани като престъпници.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган незабавно реагира като заяви, че няма да позволи обществото да бъде поляризирано по време на свещения месец Рамазан. Турция "няма проблем със секуларизма", заяви Ердоган, и обвини подписалите манифеста, че се опитват да посеят разделение в страната, съобщи "Търкиш минит".

Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието често са обвинявани, че от идването си на власт през 2002 г. са разширили влиянието на религията в училищата и обществените институции, припомня БТА.

