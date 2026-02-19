Църковен празник на 20 февруари: Какво се прави за щастие и късмет?

Утре, 20 февруари, е празникът на Свети Лъв, епископ на Катания, според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 20 февруари

Св. Лъв е роден около VII-VIII век в град Равена (Италия) в благочестиво семейство. От ранна възраст се отличавал с особена духовност: според легендата, още като дете прекарвал много време в молитва. Като млад мъж Лъв постъпва в монашеския живот, става бернардински монах и скоро е ръкоположен за свещеник. Поради благочестието, мъдростта и пастирската си преданост, той е високо уважаван и по-късно местният епископ го назначава за архидякон.

Църковен празник на 18 февруари: Какви дрехи не бива да се носят на този ден

Когато мястото на епископа в Катания се освободило, жителите на града, според легендата, в общо видение насън чули за светец, който бил далеч в манастир. Това благоприятно събитие ги подтикнало да потърсят Лъв и след първоначално нежелание, самият светец приел призива за служение. През 765 г. той станал епископ на Катания, град в подножието на Етна.

Като епископ, Лъв се отличавал с изключителната си любов към бедните, сираците и болните: грижел се за нуждаещите се, утвърждавал християнското учение сред народа и бил наставник на мнозина. Хора от цяла Сицилия идвали при него за изцеление и духовни съвети.

По време на служението му в Катания се появил магьосник и шарлатанин на име Илиодор, който, отстъпил от християнството, изумявал хората с мними „чудеса“ и привличал вниманието на младежите. Лъв многократно го убеждавал да се покае, но напразно. Според една от най-известните легенди, Илиодор веднъж нахлул в службата и започнал да сее зверства. Епископът, слизайки от олтара, завързал омофор (епископско покривало) около врата на Илиодор, отвел го на площада и го принудил да изповяда делата си. След това заповядал да запалят огън и, вземайки магьосника, влязъл с него в пламъците. Илиодор бил изгорен, докато Лъв, по Божията благодат, излязъл от пламъците невредим, което изумило и обърнало много хора във вярата. Този епизод се превърнал в символ на победата на православната вяра над суеверията и магията.

Праведникът бил известен и с дара си да лекува болни и с чудесата, които се случвали чрез молитвите му.

Заради твърдата си позиция в защита на светите изображения по време на иконоборството (унищожаването на светилища и изображения), което преобладавало в империята, Лъв е преследван от властите. Той е принуден да напусне града и известно време живее в планините, сред своите предани хора, като отшелник. След като заплахата отминава, той се завръща в Катания и продължава служението си.

Църковен празник на 16 февруари: Направете това в дома си, за да го предпазите от всяко зло

Свети Лъв починал на 20 февруари 789 г. в град Катания. Тялото му било погребано първо в църквата „Свети Марк“, която самият той построил. След това мощите на светеца били пренесени в други видни църкви, където продължили да бъдат източник на чудеса и изцеления.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 20 февруари

Северният вятър на този ден предвещава бързо затопляне. Гръмотевицата на 20 февруари се е смятала за знак, че може да има трудности със сенокоса през лятото.

Какво не трябва да правите на този ден? Не се карайте и не спорете, особено с близки. Избягвайте да започвате нови неща и не давайте обещания - изпълнението им може да е трудно и неуспешно.

Според древна народна традиция се пекат кръгли питки на този ден за късмет и щастие през цялата година. Освен това всеки трябва да си намисли едно желание - вярва се, че желанията, намислени на този ден, се сбъдват.

Прочетете също: Църковен празник на 19 февруари: Какво се прави за изобилие през цялата година