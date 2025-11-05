Любопитно:

Депутатите отхвърлиха увеличение на парите за майките, които се връщат на работа по-рано

05 ноември 2025, 11:27 часа 346 прочитания 0 коментара
Депутатите отхвърлиха увеличение на парите за майките, които се връщат на работа по-рано

Народното събрание отхвърли предложените от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) промени в Кодекса за социално осигуряване, предвиждащи майките, които се върнат доброволно на работа преди изтичането на двегодишния отпуск по майчинство, да получават пълния размер на обезщетението си. В момента те имат право само на 50% от него. Решението беше взето с 85 гласа "за", 21 "против" и 93 "въздържал се"

При представянето на законопроекта депутатът Венко Сабрутев (ПП-ДБ) отбеляза, че въпреки че предложението е внесено преди два месеца, все още няма доклад от социалната комисия. "Председателят Деница Сачева не намери време и желание да включи предложението ни в дневния ред. Това е още едно доказателство, че на ГЕРБ не им пука за майките и децата на България", коментира Сабрутев. Още: Министър разкри колко ще е майчинството през втората година

Той допълни, че мярката е подкрепена и от работодателите, тъй като те искат младите майки по-бързо да се върнат на работа. По думите му изчисления на НОИ показват, че ако се върнат на работа дори по-малко от 25% от майките, приходите за бюджета ще бъдат около 26 млн. лв., при очакван разход от едва 2,4 млн. лв. "Имаме социално справедлив и икономически обоснован законопроект", заяви депутатът.

Дебатът

Останалите партии реагираха остро. Георги Хрисимиров от "Възраждане" заяви, че ще подкрепят мярката "в името на достойния живот на българските семейства", но обвини ПП-ДБ, че използва темата като политическа "дъвка" за пиар. Още: Колко пари отделя България за социални обезщетения?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Цветан Предов от "Има такъв народ" призова ПП-ДБ да обяснят защо подобна инициатива не е била приета по време на 47-ото Народно събрание, когато ПП управляваше в коалиция с ДБ, БСП и ИТН. Сабрутев му отвърна, че тогава предложението е било ограничено само за осиновители, а не за всички майки, и определи критиките като "поредна популистка атака".

Биляна Иванова от БСП нарече предложението на ПП-ДБ "популистко", а Георги Георгиев от "Възраждане" обвини ПП, ИТН и БСП, че си прехвърлят вината за пропуснати възможности в предишни парламенти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Майчинство Кодекс за социално осигуряване обезщетения за майчинство
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес