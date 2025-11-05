Депутатите отхвърлиха увеличение на парите за майките, които се връщат на работа по-рано

Народното събрание отхвърли предложените от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) промени в Кодекса за социално осигуряване, предвиждащи майките, които се върнат доброволно на работа преди изтичането на двегодишния отпуск по майчинство, да получават пълния размер на обезщетението си. В момента те имат право само на 50% от него. Решението беше взето с 85 гласа "за", 21 "против" и 93 "въздържал се"

При представянето на законопроекта депутатът Венко Сабрутев (ПП-ДБ) отбеляза, че въпреки че предложението е внесено преди два месеца, все още няма доклад от социалната комисия. "Председателят Деница Сачева не намери време и желание да включи предложението ни в дневния ред. Това е още едно доказателство, че на ГЕРБ не им пука за майките и децата на България", коментира Сабрутев. Още: Министър разкри колко ще е майчинството през втората година

Той допълни, че мярката е подкрепена и от работодателите, тъй като те искат младите майки по-бързо да се върнат на работа. По думите му изчисления на НОИ показват, че ако се върнат на работа дори по-малко от 25% от майките, приходите за бюджета ще бъдат около 26 млн. лв., при очакван разход от едва 2,4 млн. лв. "Имаме социално справедлив и икономически обоснован законопроект", заяви депутатът.

Дебатът

Останалите партии реагираха остро. Георги Хрисимиров от "Възраждане" заяви, че ще подкрепят мярката "в името на достойния живот на българските семейства", но обвини ПП-ДБ, че използва темата като политическа "дъвка" за пиар. Още: Колко пари отделя България за социални обезщетения?

Цветан Предов от "Има такъв народ" призова ПП-ДБ да обяснят защо подобна инициатива не е била приета по време на 47-ото Народно събрание, когато ПП управляваше в коалиция с ДБ, БСП и ИТН. Сабрутев му отвърна, че тогава предложението е било ограничено само за осиновители, а не за всички майки, и определи критиките като "поредна популистка атака".

Биляна Иванова от БСП нарече предложението на ПП-ДБ "популистко", а Георги Георгиев от "Възраждане" обвини ПП, ИТН и БСП, че си прехвърлят вината за пропуснати възможности в предишни парламенти.