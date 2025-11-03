Министър разкри колко ще е майчинството през втората година

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се покачва от 780 лева на 900 лева догодина. Това потвърди министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който разглежда бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година.

„Това, което е по-важно – досега майките получаваха 50% от 780 лева, ако се върнат на работа през втората година. Сега ще получават 75% от 900 лева. Така им помагаме, като ги стимулираме да се върнат в икономиката и заедно с това им даваме възможност да гледат децата си“, заяви министър Гуцанов пред медиите. Ако жените изберат да се върнат на работа през втората година от майчинството си, ще получават 675 лева вместо досегашните 390 лева.

Той благодари специално на всички партньори в управлението, на участниците в Съвета за съвместно управление, както и на министър-председателя и финансовия министър, като отбеляза, че без диалог между всички това нямаше да е възможно. Още: Управляващите не променят намерението си да увеличат осигурителната тежест

„Минималната работна заплата става 1213 лева. Видяхте, че бяха избегнати всички напрежения и протести от страна на синдикатите, което също е безспорно правилното решение“, допълни той.

Социалният министър отбеляза, че за втора поредна година пенсиите ще бъдат осъвремени по швейцарското правило, както изисква законът. Очертава се това покачване да бъде около 8%. Предварителните разчети показват, че минималната пенсия следващата година от 1 юли ще бъде около 679 лева.

„Не позволихме по никакъв начин най-уязвимите хора в тези трудни условия да бъдат засегнати“, допълни Гуцанов.

Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне около 1058 лева.

Министър Гуцанов отбеляза, че малко над 25 милиарда лева са средствата, които са необходими за пенсии, а към 11 милиарда от тях идват пряко от бюджета. Още: Колко пари отделя България за социални обезщетения?

Той припомни, че Народното събрание взе решение за изготвяне на пътна карта за стабилизиране на пенсионната система, а дейностите по нея бяха възложени на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите.

Министър Гуцанов отбеляза, че виждането възрастта за пенсиониране да не се вдига по никакъв начин е възприето от всички. „В Министерството на труда и социалната политика не сме се отказали от борбата със сивата икономика, а продължаваме изключително активно. И аз продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е именно в борбата със сивата икономика. И ще видите след няколко седмици до месец следващите действия от страна на нашето министерство“, допълни Гуцанов.