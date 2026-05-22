"Докато не се изтърбуши това диванче, напред няма да се върви": Крум Зарков с коментар за случващото се в съдебната система

Докато не се изтърбуши това диванче, напред няма да се върви. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и председател на БСП Крум Зарков в студиото на „Още от деня“ по БНТ. Повод за коментара му стана решението на Софийския градски съд, който призна Петьо Петров - Еврото за виновен по дело за документна измама, но вместо наказателна отговорност му наложи административна глоба. Междувременно той отново е обявен за издирване по друго дело.

„Това, което се случи в съда, е очаквано. Това, което обаче е добре, е, че темата отново е на дневен ред. Всеки път, когато се спомене публично Петьо Еврото, когато се припомни тази афера, е за добро. Институциите все още не успяват да си свършат работата по нея“, обясни лидерът на БСП.

Още: "Защо се злоупотребява – защото може": Андрей Янкулов за случая "Пепи Еврото" и прокуратурата

Според него общественият натиск остава единственият механизъм за реална промяна. „Единственият ни шанс да минем крачка напред е да упражняваме граждански натиск. Докато не се изтърбуши това диванче, докато не се разкрият политическите опекуни, ние може да променяме серия закони, но напред няма да се върви“, обяви той.

Зарков сравни аферата „Осемте джуджета“ със случая КТБ. „Петьо Еврото за съдебната система е това, което КТБ беше за политическата - зараза, която години наред влияе на процесите по нездравословен начин“, каза още той.

Още: Съдът глоби Петьо Еврото с 2556 евро за скандала "Осемте джуджета" и отмени заповедта за ареста му

По думите му предложеният Закон за съдебната власт сам по себе си няма да доведе до дълбока реформа. „Това е законодателство върху една патология. То се опитва да постави в някакви законови рамки ситуация, в която един конституционно установен орган е отишъл три години извън мандата си“, обясни Зарков.

Още: Проф. Веселин Вучков: Ако Пепи Еврото се прибере, вече спокойно може да си живее на свобода в България

Той предупреди, че истинската промяна зависи от избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, също така и от воля да се стигне докрай по аферите „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“. На въпроса как оценява първите действия на новото управление, той заяви, че е рано за окончателни оценки. Според Зарков пред кабинета стоят три сериозни риска. „Единият е управленски – реални резултати да не дойдат, особено по отношение на цените. Другият е политически – да няма истинска промяна в съдебната система. Третият е психологически – новата власт да не се отдаде на арогантност, която често е заразявала други власти“, каза Зарков.

Още: Крум Зарков: Ударът за БСП е тежък (ВИДЕО)

Коментирайки състоянието на БСП след изборната загуба, Зарков призна, че ударът е бил тежък, но подчерта, че партията има мисия да възстанови лявото политическо представителство. „Става дума за много по-дълбок въпрос от това да се спаси партията. Големите проблеми на България са продукт на една порочна система. Система, която съкрати българския народ с една трета, обезлюди половин България и превърна схемата, а не труда, в гаранция за успех“, обясни той.

По думите му в страната има „обективна необходимост от силно ляво политическо представителство“. На финала той коментира и темата за президентските избори, като заяви, че кандидатурата на вицепрезидента Илияна Йотова „е на масата“.

Още: "Не обикалям страната, за да търся президенти": Зарков предпазлив за издигането на кандидатура на Йотова