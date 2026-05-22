Адвокат: Имотите на Ахмед Доган са отнети чрез фалшифициран подпис

Подписът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е бил фалшифициран с цел отнемане на негови имоти, доходи и участия в търговски дружества. Това съобщиха от пресцентъра на „Алианс за права и свободи“ (АПС), позовавайки се на наетия от тях адвокат Веска Волева. Обвиненията идват на фона на продължаващия конфликт за собствеността на активите, управлявани доскоро от политика.

Според Волева схемата е започнала с подаване на невярно заявление до Агенцията по вписванията. В документа е посочено, че Доган продава дяловете си в „Сигда“ ООД, чрез която той контролираше и други дружества. Въз основа на тези действия почетният председател е отстранен от Съвета на директорите на ТЕЦ „Варна“ през август 2024 г. от бившия транспортен министър Данаил Папазов.

От АПС посочиха, че първоначално от службата по вписванията са установили несъответствия и са дали указания за поправка. Последвала е нова нотариална заверка на подпис и съдържание върху отделен лист, за която адвокатът твърди, че е неистинска. Към документите е приложена и декларация от Данаил Папазов пред Търговския регистър.

За да докажат твърденията си, от защитата са поръчали графологична експертиза. Тя е дала заключение, че положените подписи в документите не принадлежат на политика. Спорът за контрола върху активите и търговските дружества се разви публично след изтичането на информация за сериозни задължения на ТЕЦ „Варна“ към държавния доставчик „Булгаргаз“ и търговски банки, възлизащи на десетки милиони левове.

Юристът свързва прехвърлянето на фирмените дялове с последвалото физическо извеждане на Доган от комплекса в столичния квартал „Бояна“ на 12 април 2025 г. Тогава се стигна до високо напрежение и засилено полицейско присъствие пред имота, след като привърженици на формацията се събраха пред портите. От своя страна Данаил Папазов, в качеството си на собственик на фирмата „Делта Епсилон“, определи действията им като недопустимо нахлуване в частна собственост. Няколко месеца по-късно, през ноември същата година, емблематичните сгради в базата бяха напълно разрушени.

От пресцентъра на АПС критикуваха бързината, с която държавните и общински органи са издали всички необходими разрешителни за събарянето на постройките. Те отчетоха и липсата на реакция от страна на властите за извършване на задълбочена проверка на собствеността. Според формацията институциите са действали целенасочено. „Просто държавата с цялата си мощ се е стоварила и поставила в услуга на едно лице“, заяви адвокат Волева, визирайки Папазов като подставено лице.

Въпреки подадените сигнали за събитията от април миналата година, прокуратурата все още не е излязла с окончателен акт по случая. Екипът на Ахмед Доган е подал нова жалба до държавното обвинение и молба до съда. Ако казусът не бъде разрешен на национално ниво, защитата планира да сезира европейските институции.

Ето и пълния текст на позицията, изпратена до медиите:

Ахмед Доган е бил измамен, като чрез фалшифициране на подписа му са му отнети имотите, доходите, участието във фирми и управлението им.

Това е станало по следния начин:

Първоначално е подадено фалшиво заявление до службата по вписване, че уж г-н Доган подава молба за продажба на дяловете си във фирма „Сигда“ ООД, където той е мажоритарен собственик, а от своя страна тази фирма е собственик на други фирми, в които са имотите на г-н Доган. Въз основа на тази фалшификация е изваден и от борда на директорите на ТЕЦ Варна ЕАД.

От службата по вписване са се усъмнили в подписа и са дали указание за поправка, тъй като и нотариалната заверка не съответства на подадения документ. Следват нови машинации, като освен че подписа е фалшифициран е фалшифицирана и нотариалната заверка на подпис и съдържание. Нотариус е удостоверил, че подписа г-н Доган е положил лично, което не е истина.

Чрез нови натъкмявания /като самият фалшифициран подпис и нотариалната заверка не са върху документа - договор за прехвърляне на дялове/, а на отделен лист. Към тези документи е приложена декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от Данаил Папазов, където в изричен текст в декларацията се указва, че за невярна декларация се носи наказателна отговорност па чл. 313 от Наказателния кодекс. На базата на тези документи е вписано обстоятелството, че г-н Доган е изваден от управлението и собствеността на всички фирми.

За целта поръчахме графологична експертиза, която даде безапелационно заключение, че подписите са фалшифицирани.

Веднага след това започнаха операциите срещу нищо неподозиращия Доган, който не само по брутален начин бе изхвърлен от имотите си, но за отрицателно време двете много големи и в много добро състояние сгради в Бояна бяха разрушени до основи. Интересното е, че за издаване на документите за тези разрушения всички държавни органи са действали с невероятна бързина, невъзможна при обикновени случаи. Освен това при баталиите в Бояна държавата изпрати около 350 полицаи, за да осигуряват именно тези незаконни действия. И никой от властимащите не направи никакъв опит да провери и проучи основанията за тези действия. Събитието по изхвърлянето се разиграва на 12.04.2025 година, но и досега, въпреки жалбите, прокуратурата не е излязла с какъвто и да е окончателен акт. Просто държавата с цялата си мощ се е стоварила и поставила в услуга на едно лице, което е ясно за всички и чието подставено такова е Данаил Папазов.

Жестокостта и грубата сила, проявени от страна на държавата, могат да се сравнят единствено с действията на безогледен брутален режим. Те се ръководят от някакъв център, на който държавата е заложник.

Г-н Доган, чрез адвоката си, подаде жалба до прокуратурата и молба до съда като се надяваме при новите политически условия нещата да се разрешат по законов ред. В противен случай ще сезираме европейските институции, което ще навреди на държавата ни.

Веска Волева - адвокат