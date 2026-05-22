"Демократична България" предлага пълно машинно гласуване на всички избори

22 май 2026, 15:15 часа 1013 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Демократична България" внесе в парламента законопроект за връщане на изцяло машинното гласуване на всички видове избори, както и за премахване на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз. От формацията обявиха, че така изпълняват ангажимент, поет по време на предизборната кампания, и настояват промените да бъдат приети още преди лятната ваканция на депутатите, а не в навечерието на президентските избори.

Проектът предвижда на парламентарни, президентски, местни и европейски избори вотът да се подава само машинно както в България, така и в чужбина. Изключения ще има единствено за секции с под 300 избиратели, болници, домове за възрастни хора, затвори, плавателни съдове и гласуване с подвижна урна.

От ДБ предлагат още машинният протокол автоматично да става неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия, с което според тях ще се ограничат грешките при отчитането на резултатите.

Партията настоява и за отпадане на ограничението от максимум 20 секции в държави извън ЕС, въведено по-рано тази година. Според вносителите именно това ограничение е довело до огромни опашки и затруднения за българите зад граница, особено в страни с големи общности извън Европейския съюз.

Като основен аргумент за връщането на машинния вот от ДБ посочват рязкото увеличение на недействителните бюлетини след връщането на смесеното гласуване с хартия и машини. Според данните, цитирани в мотивите към законопроекта, на парламентарните избори през април тази година недействителните бюлетини са били 69 222, а през октомври 2024 г. - 51 791. За сравнение, при почти изцяло машинното гласуване през юли 2021 г. те са били едва 9342, а през ноември същата година - 11 315.

От формацията твърдят, че именно отстъплението от машинното гласуване е довело до хаоса с изборните протоколи и до част от проблемите, заради които Конституционен съд частично касира парламентарния вот през 2024 г. В мотивите се посочва, че ръчната обработка на бюлетини и претоварването на секционните комисии са сред основните причини за множеството грешки при отчитането на резултатите.

Според ДБ връщането на изцяло машинния вот ще намали недействителните бюлетини, ще ограничи човешките грешки, ще направи изборния процес по-прозрачен и проследим и ще повиши доверието в изборите. От коалицията твърдят още, че не се очакват сериозни допълнителни разходи за администрацията при въвеждането на предложените промени.

Ивайло Анев Редактор
