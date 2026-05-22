Окончателно: Реал се раздели с класен играч, който така и не разгърна пълния си потенциал на "Бернабеу"

Защитникът на Реал Мадрид Давид Алаба ще напусне клуба при изтичането на договора му през лятото. 33-годишният футболист ще сложи край на петгодишния си престой на „Бернабеу“, където спечели девет трофея, включително две титли в Ла Лига и Шампионската лига през сезоните 2021–2022 и 2023–2024. Новината бе официално потвърдена от "кралския" клуб.

По-рано Реал Мадрид привлече лев бек и централен защитник – двете основни позиции на Алаба – в лицето на Алваро Карерас от Бенфика за 43,3 млн. паунда и Дийн Хаусен от Борнмут за 50 млн. паунда миналото лято. Още това бе знак, че бъдещето на Алаба в Реал е предизвестено. Сега раздялата стана официално факт, като за нея допринесоха и множеството контузии на австриеца.

Капитанът на Австрия има 15 мача през този сезон и само три титулярни участия в Ла Лига, като за пореден път претърпя сезон, белязан от контузии, с две отделни прекъсвания. Антонио Рюдигер, Хаусен, Едер Милитао и Раул Асенсио са сред централните защитници, предпочитани пред него. Новината за напускането на Алаба идва, след като Мадрид обяви, че капитанът Дани Карвахал ще напусне клуба като свободен агент.

"Давид Алаба спечели любовта на всички фенове на Мадрид с отдадеността си, упоритата си работа и с емблематичния образ по пътя ни към 14-тата Купа на Европа, който символизираше празнуването на победата и сега е част от историята на нашия клуб", заяви президентът на Мадрид Флорентино Перес при потвърждаването на новината.

