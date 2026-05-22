Входящ трансфер на "Анфийлд": Ливърпул привлече млад суперталант

22 май 2026, 19:08 часа 799 прочитания 0 коментара
Английският гранд Ливърпул реализира входящ трансфер, съобщи трансферното гуру Фабрицио Романо. Мърсисайдци са постигнали споразумение за привличането на 17-годишния колумбиец Самуел Мартинес, който пристига от отбора на Атлетико Насионал. Младокът ще акостира на "Анфийлд" през 2027 година, веднага щом навърши 18 години, но сделката може да се счита за финализирана.

Ливърпул договори 17-годишен колумбиец

Според информациите, ръководството на Ливърпул е успяло да се пребори за подписа на Мартинес в конкуренцията на немския гранд Борусия Дортмунд. Мартинес играе като атакуващ халф, като се очаква да внесе повече креативност в офанзивната фаза на играта. Допреди един сезон Ливърпул разчиташе на друг колумбиец в нападение - Луис Диас, но той избра да продължи кариерата си в Байерн Мюнхен.

Иначе по-рано през деня стана ясно, че Ливърпул няма да има свой представител в отбора на Англия на Световното първенство това лято. Това се случва за пръв път от 1986 година насам, като потенциал за отбора на "трите лъва" имаше най-вече Къртис Джоунс. Повикан обаче е Джаръл Куанса, който през лятото напусна Ливърпул, за да заиграе в Байер Леверкузен.

Стефан Йорданов Редактор
