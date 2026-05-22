"ЛЪСТ" - новият филм на Ралица Петрова, с премиера по кината в България от 5 юни

След успеха на "Безбог" – носител на Златния леопард в Локарно, 27 международни награди и номинация от Европейската филмова академия за най-добро европейско откритие – Ралица Петрова се завръща с втория си пълнометражен филм "ЛЪСТ" (LUST). Световната му премиера се състоя в програмата "Форум" на 76-ото издание на Берлинале – секция, традиционно отредена за кино с безкомпромисна авторска позиция. У нас бе представен с няколко прожекции, а от 5 юни ще може да бъде видян на голям екран в цялата страна.

"ЛЪСТ" проследява историята на Лилиан (Снежанка Михайлова) – клиничен психолог. Тя се опитва да стои на безопасна дистанция от работата си, от света и от себе си. Завръщането ѝ в България половин година след смъртта на баща ѝ е пристигане в полунепознато място. То не отключва класическо траурно преживяване, а я изправя пред вече предвещана празнота. Смъртта на бащата само материализира неговото отсъствие приживе. Лилиан не скърби за изгубен човек, а за онтологичната липса на близост – за нещо, което никога не се е случило, но въпреки това продължава да я дефинира.

Правен в продължение на десет години, филмът разгръща темите за отчуждението и наследената болка чрез телесно, сетивно и интелектуално преживяната загуба на връзка със себе си и със собственото тяло. Ралица Петрова го разказва изцяло през женската призма — като мистерия, фантазия и психологическо пътуване навътре: "Исках да създам колективен портрет на жени, каквито рядко виждам на екран. Израснала, поглъщайки архетипа на мъжкия герой като универсален, стигнах до момент, в който копнеех за женски персонаж в преход – да свидетелствам за онова вътрешно, частно, скрито и отричано пътуване." – споделя режисьорката.

Главната роля е поверена на Снежанка Михайлова – писателка и пърформанс артистка с докторат по философия, за която "ЛЪСТ" е дебют в игралното кино. В актьорския състав са още Никола Мутафов и Михаил Милчев. Филмът е копродукция между България, Дания и Швеция (Aporia Filmworks, Screening Emotions, Snowglobe, Silver Films, Film i Väst), осъществен с подкрепата на Националния филмов център, Eurimages и Датския филмов институт.

Авторитетното издание "Cineuropa" пише: "Ралица Петрова продължава да се взира от низините на човешката крехкост към възможностите за духовно извисяване.", а в "Journey Into Cinema" определят филма така: "Малко, мощно чудо – аскетична и проста творба, която има толкова много да каже за тялото, за задържането на травмата и за намирането на път напред – по собствените си условия.". От "International Cinephile Society" го описват като "Портрет на съвременна жена, която не е нито романтизирана, нито сведена до психологическо обяснение."

След като публиката имаше ограничена възможност да види филма в програмата на София Филм Фест, от който Ралица Петрова бе удостоена с Наградата за режисура, PRO8 Film Distribution представя "ЛЪСТ" в кината в цялата страна. Предпремиерата е на 30 май в Дом на киното, София, а от 5 юни филмът ще бъде на голям екран в още градове в България.