Заради Петрохан? Служебният министър на МВР е поискал оставката на главния секретар Мирослав Рашков?

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това това съобщи Нова ТВ, като се позовава на свои източници във вътрешното ведомство. От пресцентъра на МВР не потвърждават официално тази информация. За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.

Нагласяване на сценарий за случая "Петрохан" от разследването: Подредбата на записите

Петрохан

БГНЕС съобщава, че от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията „Петрохан“. Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, 23 февруари 2026 г., когато е планирано заседание.

Много въпроси "Защо?": Бивш зам.-вътрешен министър за случая "Петрохан - Околчица" и новите записи

Следствието

“Следствието приключи, забравете“ - по този начин накратко в предаването Студио Actualno вътрешният министър от правителството на Иван Костов и настоящ адвокат Емануил Йорданов обобщи каква според него ще бъде развръзката от разследването на трагедията “Петрохан – Околчица“. Той отговори на въпроса има ли повече яснота за престъпленията след втория брифинг от 18 февруари 2026 г. на МВР и прокуратурата: “Не научих, а и да си кажа честно, моята реакция към опитите да бъда вкаран в определен начин на мислене, винаги е отрицателна. Знаете как от първите секунди, когато се разбра за престъпленията, ни сервираха една версия и сега всичко се върти около нея. Не се мърда и на милиметър встрани.

