Трайчо Трайков пришпори КЕВР да обяви ясен срок за проверките на високите сметки за ток

20 февруари 2026, 20:16 часа 635 прочитания 0 коментара
Трайчо Трайков пришпори КЕВР да обяви ясен срок за проверките на високите сметки за ток

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да предостави пълна информация и конкретен график за приключване на проверките по жалбите за "високи сметки за електроенергия", се посочва в съобщение на ресорното министерство. По инициатива на министъра в Министерството на енергетиката се състоя работна среща с председателя на регулатора Пламен Младеновски. Поводът е засиленото обществено напрежение заради отчетените по-високи сметки за ток през зимните месеци.

Над 2000 жалби

Към момента в КЕВР са постъпили около 2200 жалби, като сигнали продължават да се подават. Министър Трайков подчерта, че проверките трябва да се извършват прозрачно и в кратки срокове.

Броят на жалбите обявен днес е почти два пъти по-висок от това, което съобщи председателят на КЕВР Пламен Младеновски, когато посочи че в енергийния регулатор има постъпили 1200 възражения.

„Този процес не може да се разтяга безкрайно. Установяването на истината – дали става дума за надписано потребление, грешки във фактурите или обективно повишена консумация – е ключово за доверието на потребителите“, заяви той.

Данните

По данни на регулатора през декември 2025 г. е отчетено средно увеличение на потреблението с 30–40 процента спрямо ноември същата година. Анализът обхваща ноември, декември и януари в сравнение със същия период на предходната година. При около 40–45 процента от подалите жалби е установено по-ниско потребление спрямо миналата година, около 20 процента имат по-висока консумация, а при отделни случаи се наблюдават значителни отклонения.

При съществени разминавания електромерите се изпращат за проверка в независима лаборатория. При доказана техническа грешка фактурите ще бъдат коригирани, а при установена злоупотреба ще бъдат налагани санкции.

Ангажимент

Регулаторът пое ангажимент да представи обобщени данни за резултатите от проверките до края на февруари – началото на март. Министърът поиска да бъде регулярно информиран за междинния напредък.

По време на срещата е обсъден и контролът върху евентуалното изплащане на компенсации на потребители, ако бъдат установени нарушения. Това е ангажимент на електроразпределителните дружества и ще бъде обект на засилен регулаторен надзор.

„Разчитам на активно и отговорно взаимодействие с регулатора в интерес на гражданите. Електроенергията не се явява на избори, но натискът върху домакинствата може да предизвика сериозно обществено недоволство“, посочи министър Трайков и добави, че министерството няма да допусне подобни практики да останат без последици.

В началото на февруари председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране съобщи, че са постъпили над 300 жалби от битови потребители за високи сметки за електроенергия. По-късно Омбудсманът на България изпрати препоръка до КЕВР и до Министерството на енергетиката да се направи проверка по сметките, след като граждани подадоха десетки сигнали за необясними завишения на фактурите за декември 2025 г. и януари 2026 г.

Снимки: БГНЕС

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
