В памет на жертвите на “Възродителния процес“: Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пред Тюркян чешма

Съпредседателите на “Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов тази сутрин се поклониха пред Тюркян чешма и отдадоха почит на жертвите на т.нар. “Възродителен процес”. “Прекланяме се пред всички репресирани и унизени от насилствената смяна на имената, пред жертвите на т. нар. “Възродителен процес” — една от най-мрачните страници в историята на България, белязала живота на мюсюлманите, лишени от име, глас и право да бъдат себе си,“ заяви Ивайло Мирчев социалните мрежи. Според Мирчев, смъртта на малката Тюркян, най-невръстната жертва на тоталитарния режим, се е превърнала в символ — трагичен, болезнен и вечен.

„Тя ни напомня, че човешките права не са подаяние, а право. Че идентичността не може да бъде изтрита със сила. Че човешкото достойнство не може да бъде застреляно.

Убиваха бебета като Тюркян

Снимка “Да, България“

На Тюркян чешма почитаме и съпротивата — отказа да приемеш, че можеш да бъдеш лишен от име, вяра, език и равноправие“, заяви Мирчев.

Днес отдаваме почит на жертвите на "Възродителния процес" и се покланяме пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.

"Възродителен процес", "голяма екскурзия" и подобни евфемизми прикриват истинското лице на тоталитарния режим, който е убивал дори бебета като Тюркян.

Трябва да гарантираме, че това повече не може да се случи. И че никой няма да налага разделения с политически цели“, заяви Божидар Божанов.

