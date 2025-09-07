Войната в Украйна:

Дора Янкова разказа с кого Зафиров е бил на една маса в Китай

07 септември 2025, 18:57 часа 471 прочитания 0 коментара
„Нашата покана беше от председателя на Китайската комунистическа партия. След това по време на приема нашият председател (бел. ред. Атанас Зафиров) има един дълъг разговор с него, има възможност да стои на масата с тях – да. Но аз мисля, че той не е отишъл там да търси тези контакти с тези личности. На официалната маса бяха официалните ръководители на делегациите, които бяха поканени. На нашата маса като делегация стоеше представителят на Япония и беше доста интересно“, разказа заместник-министърът на регионалното развитие и председател на Жените социалистки Дора Янкова в предаването "120 минути" по бТВ в отговор на въпрос дали българската делегация е разменила думи с Лукашенко, Ким Чен Ун и Путин, които също присъстваха на събитието. 

Дора Янкова също е била в Пекин

Дора Янкова е също е била в делегацията на парада на Си Дзинпин в Китай в качеството си на председател на жените социалистки. В предаването „120 минути“ Янкова обясни, че са присъствали в качеството си на партийна делегация, а поканата е дошла към Българската социалистическа партия лично от президента на Китай, който е и председател на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Искането на ПП-ДБ за оставка

Дора Янкова определи искането на ПП-ДБ за оставка на Атанас Зафиров като вицепремиер като „стремеж те да си решат вътрешнопартийни въпроси“.

„Знам много хора, които работят, търгуват с Китай и позиционират себе си в китайски икономически групи, така че аз го намирам, че в началото на политическия сезон те искат да си решат вътрешнопартийни въпроси“, добави тя. ОЩЕ: "Нямам намерение да подавам оставка": Зафиров отговори на критиците си за Китай

Деница Китанова
