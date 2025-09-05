"Нямам намерение да подавам оставка": Зафиров отговори на критиците си за Китай

"Нямам никакви намерения да подавам оставката", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в интервю за БНР във връзка с визитата си в Китай, заради която от "Продължаваме промяната - Демократична България" поискаха да се откаже от поста си в правителството. Според него няма логика в огромната част от нещата, които са се изприказвали за тази визита. Зафиров подчерта, че със Си Дзинпин се е ръкувал в качеството на водач на българската делегация на тържествата по повод 80-ата годишнина от победата на фашизма.

"Аз бях като председател на БСП и "Обединената левица". Така беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Разбира се, що се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че аз съм заместник-министър председател на Република България и все още никой не ме е освободил от това ми качество", обясни още Зафиров. ОЩЕ: Мирчев с твърдение: Зафиров е обявен като вицепремиер в Китай (ВИДЕО)

"Слушайки дебата, който се разгоря в обществото, имам чувството, че се измества тежестта на разговора от събитията, а е важно да кажем, че събитието, в което аз участвах отбелязва 80-годишнината от освобождението на Китай от фашистката окупация. Явно трябва да припомни, че тази борба срещу фашизма през Втората световна война се е водила не само в Европа, но и в Азия", каза Зафиров.

Лидерът на БСП подчерта, че със своето присъствие преди всичко и най-вече е почел борбата на китайския народ и неговия принос към колективната победа над фашизма. "Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми", заяви Зафиров. ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

Снимка: БСП

Подробности за поканата

Той уточни, че поканата е била от Китайската комунистическа партия, изцяло по партийна линия, както е било организирано и самото посещение и срещите.

Според него отказ от такава покана би показало тотално неуважение към една страна, с която имаме отлични взаимоотношения.

"Поканата беше приета много преди да стане ясна състава на участниците. Тази покана беше потвърдена на един прием в китайското посолство в средата на месец юли, на който много активно участие имаха и хора, които именно сега ми искат оставката, например г-н Василев беше там", заяви още Зафиров.

Какви разговори е водил и разменил ли е реплики с Путин и Ким Чен Ун?

Зафиров увери, че разговарял на най-високо ниво с членове на ръководтвото на Китайската комунистическа партия и в тези разговори не е отстъпил нито на милиметър от официалните позиции, които защитава българската държава с отношенията си с Китайската народна република.

Зафиров не е разменял реплики с Владимир Путин и Ким Чен Ун. ОЩЕ: Зафиров пред Политбюро на ККП: Китай е модерен заради управленския модел