Войната в Украйна:

"Нямам намерение да подавам оставка": Зафиров отговори на критиците си за Китай

05 септември 2025, 16:50 часа 263 прочитания 0 коментара
"Нямам намерение да подавам оставка": Зафиров отговори на критиците си за Китай

"Нямам никакви намерения да подавам оставката", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в интервю за БНР във връзка с визитата си в Китай, заради която от "Продължаваме промяната - Демократична България" поискаха да се откаже от поста си в правителството. Според него няма логика в огромната част от нещата, които са се изприказвали за тази визита. Зафиров подчерта, че със Си Дзинпин се е ръкувал в качеството на водач на българската делегация на тържествата по повод 80-ата годишнина от победата на фашизма. 

"Аз бях като председател на БСП и "Обединената левица". Така беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Разбира се, що се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че аз съм заместник-министър председател на Република България и все още никой не ме е освободил от това ми качество", обясни още Зафиров. ОЩЕ: Мирчев с твърдение: Зафиров е обявен като вицепремиер в Китай (ВИДЕО)

"Слушайки дебата, който се разгоря в обществото, имам чувството, че се измества тежестта на разговора от събитията, а е важно да кажем, че събитието, в което аз участвах отбелязва 80-годишнината от освобождението на Китай от фашистката окупация. Явно трябва да припомни, че тази борба срещу фашизма през Втората световна война се е водила не само в Европа, но и в Азия", каза Зафиров. 

Лидерът на БСП подчерта, че със своето присъствие преди всичко и най-вече е почел борбата на китайския народ и неговия принос към колективната победа над фашизма. "Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми", заяви Зафиров. ОЩЕ: "Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

Снимка: БСП

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Подробности за поканата

Той уточни, че поканата е била от Китайската комунистическа партия, изцяло по партийна линия, както е било организирано и самото посещение и срещите. 

Според него отказ от такава покана би показало тотално неуважение към една страна, с която имаме отлични взаимоотношения. 

"Поканата беше приета много преди да стане ясна състава на участниците. Тази покана беше потвърдена на един прием в китайското посолство в средата на месец юли, на който много активно участие имаха и хора, които именно сега ми искат оставката, например г-н Василев беше там", заяви още Зафиров. 

Какви разговори е водил и разменил ли е реплики с Путин и Ким Чен Ун?

Зафиров увери, че разговарял на най-високо ниво с членове на ръководтвото на Китайската комунистическа партия и в тези разговори не е отстъпил нито на милиметър от официалните позиции, които защитава българската държава с отношенията си с Китайската народна република. 

Зафиров не е разменял реплики с Владимир Путин и Ким Чен Ун. ОЩЕ: Зафиров пред Политбюро на ККП: Китай е модерен заради управленския модел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
БСП Владимир Путин Китай Атанас Зафиров кабинетът Желязков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес