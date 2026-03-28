Ето кой ще достави параваните за изборите в област София

Определиха победителя в обществената поръчка за доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за изборите за нуждите на област София. На първо място е класирана офертата на ЮПИ ЕКСПО ЕООД с предложена най-ниска цена - 42 210 евро без ДДС, а на второ - Кооперация ПАНДА, с цена 48 222 евро без ДДС.

В обществената поръчка участваха шест фирми, чиито оферти бяха разгледани и оценени от тричленна комисия от Областната администрация на област София. Няма отстранени участници.

ЦИК иска по-широки паравани

Решенията в протоколите на комисията са взети с единодушие. Договорът за възлагане изпълнението на поръчката трябва да се сключи с избрания изпълнител при условията на подадената от него оферта, в съответствие с представената мостра, изработена от PVC 8 мм, както и при спазване на ЗОП, ППЗОП и предварително определените изисквания.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок. Обжалването не спира изпълнението.

Крайният срок за доставка на параваните до 24-те районни администрации е 14 април 2026 г.

Припомняме, че в секциите, които ще бъдат определени за гласуване на хора с физически затруднения, трябва да се осигурят по-широки паравани от тези в останалите. Това напомниха на всички общински администрации от Централната избирателна комисия (ЦИК).

"Само за тези секции, определени за гласуване на хора със затруднения с придвижването, да гласуват спокойно - т. е., тези хора, които се придвижват с инвалидни колички, да могат да застанат спокойно, заедно със самата количка и да гласуват. Това решение - с тези размери - не е създавало никакви проблеми при прилагането им".

Специализирани секции за хора с физически затруднения трябва да има в сградите, където ще се гласува, които са с повече от един етаж. Специалните секции да се обособят на първия етаж, изискват от ЦИК.