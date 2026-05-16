Гуардиола пак го направи! Манчестър Сити спечели най-стария футболен турнир в света

Английският гранд Манчестър Сити спечели най-стария футболен турнир в света - ФА Къп! "Небесносините" триумфираха във финала на "Уембли", побеждавайки Челси с 1:0 след гол на привлечения през зимата Антоан Семеньо. С 10-ия си гол за клуба след акостирането си Семеньо помогна на Пеп Гуардиола да вдигне ФА Къп за трети път в кариерата си - след сезоните 2018/19 и 2022/23, а Сити вече може да се похвали с 8 отличия в историята си (на шест от рекордьора Арсенал).

Очаквайте подробности!