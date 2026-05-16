Насекоми с вкус: Кого предпочитат да хапят комарите

Със затоплянето на времето и дъждовете се появиха и комарите - едни от нежеланите, но задължителни придружители на лятото. Оказва се, че малките насекоми имат своите предпочитания и не хапят кого да е. Изборът им на жертва не е произволен, а учените припомнят, че те търсят човешка кръв не за храна, а за да подпомогнат образуването на яйца.

Зараза и болести за хиляди българи по Дунав заради комари: Кмет предупреди за пътни блокади

Предпочитания

Тези насекоми имат отлично зрение и обоняние. Те избират своята „жертва“ въз основа на няколко характеристики. Основната е въглеродният диоксид: колкото повече човек издишва, толкова по-забележими са те за кръвопиеца. Въз основа на този критерий хората с висок метаболизъм или голяма телесна маса са изложени на риск. Ние също така произвеждаме много CO2 по време на физическа активност, поради което бегачите и спортистите са по-склонни да бъдат ухапвани. Комарите са привлечени от млечна киселина, която се произвежда по време на енергично движение и упражнения. Тя помага на насекомите да различават живите организми от неодушевените предмети. Хората, които спортуват на открито, са изложени на по-голям риск, предава БГНЕС.

Още: Държавата се провали, а ние сме с вързани ръце: Сагата с комарите продължава, край Дунав бесни на новата власт

Цветът на дрехите

Насекомите се ориентират и по цвета на дрехите. Летейки ниско над земята вечер комарите избират цели, които са много различни от цвета на небето. Учените предполагат, че тези, които носят тъмни дрехи, са изложени на по-голям риск. Те се открояват повече на фона на залеза, отколкото тези, които носят жълто или червено. Телесната температура е много важен фактор за привличане на комари. Кръвопийците я усещат и се опитват да намерят най-топлото място. Те налитат на висока температура поради настинка, упражнения или бременност. Алкохолът също може да е фактор. След като изпиете само една кутия бира, ставате много по-привлекателни за комарите, отколкото когато сте трезви.

Растения, които отблъскват комарите

Съвети

За да намалят ухапванията от комари, учените препоръчват да пренасочите физическата активност за сутринта или до обяд, вместо за следобеда. Ако трябва да сте навън вечер, препоръчително е да носите дрехи с дълги ръкави. Можете също така да нанесете мазило или дезодорант против насекоми върху откритата кожа. За да предотвратите ухапвания от комари на закрито, поставете вентилатор срещу прозорец – за комарите е трудно да се движат срещу вятъра. Друго проучване от 2019 г. установи, че женските комари предпочитат кръвна група 1 (нулевата кръвна група) пред останали 3 групи.

Още: Смут в МС: Новият здравен министър се оплете в обясненията за пръскането срещу комарите