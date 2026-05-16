Байерн Мюнхен прегази Кьолн, постави уникален рекорд и вдигна Сребърната салатиера

16 май 2026, 19:14 часа
Снимка: Getty Images
Байерн Мюнхен завърши сезона в Бундеслигата по шампионски, след като разгроми Кьолн с 5:1 в мач от 34-ия кръг на германското първенство. В герой за баварците отново се превърна нападателят Хари Кейн, който реализира три попадения във вратата на „козлите“. Това бе и негов 11-ти хеттрик този сезон. По един гол добавиха Том Бишоф и Николас Джаксън. За гостите точен бе Саид Ел Мала.

Байерн се сбогува с трима футболисти

Преди първия съдийски сигнал Байерн се сбогува с тима играчи, които ще напуснат клуба през лятото. Става дума за халфа Леон Горецка, крайния защитник Рафаел Гереро и нападателя Николас Джаксън, който е при баварците под наем от Челси. Триото получиха букети и специални плакети от ръководството на германския гранд, а също така бяха изпратени с аплодисменти от публиката на стадион „Алианц Арена“.

Баварците вкараха 122 гола в 34 мача в Бундеслигата

С успеха си пък Байерн постави уникален рекорд. Баварците се превърнаха в първия отбор от Топ 5 първенствата в Европа, който успява да вкара 122 гола в един сезон през XXI век. До момента лидер в своеобразната класация бе Реал Мадрид. През сезон 2011/12 „кралете“ реализират 121 попадения. Торино пък е тимът, вкарал най-много голове в рамките на една кампания. „Биковете“ реализират 125 попадения през сезон 1947/48.

Хари Кейн е голмайстор №1 на германското първенство

Голямата звезда на Байерн Хари Кейн също имаше поводи за гордост, след като спечели наградата за голмайстор №1 на Бундеслигата. Англичанинът реализира 36 попадения в 31 мача в шампионата, като към тях добави и една асистенция. Нападателят обаче остана доста далеч от рекорда на Роберт Левандовски за най-много голове в Бундеслигата в рамките на един сезон.

Бойко Димитров
