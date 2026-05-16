Салах отправи криптирано послание към Ливърпул да загърби Слот и да се върне към Клоп

Мохамед Салах призова Ливърпул да възвърне атакуващия си стил, след като болезнената загуба с 2:4 от Астън Вила постави под въпрос класирането на отбора за Шампионската лига. Вила се изкачи на четвърто място с 62 точки от 37 мача и си осигури участие в Шампионската лига, изпреварвайки съперника си, който има 59 точки. Египетският нападател Салах, който напуска Ливърпул в края на сезона, изрази разочарованието си от непостоянната игра на отбора и призова за връщане към агресивния стил, който донесе предишни успехи.

На изпроводяк: Салах отново атакува Слот и се върна към ерата на Клоп

Салах използва определението "хеви метъл", като има предвид стила на игра при бившия треньор Юрген Клоп, който донесе на Ливърпул първата титла във Висшата лига и ги изведе до три финала в Шампионската лига, като спечели трофея през 2019 г. 33-годишният нападател не поддържа същите отношения с мениджъра Арне Слот, каквито имаше с Клоп. В началото на декември, след като беше оставен на пейката за трети пореден мач, Салах обвини клуба, че "ме хвърля под автобуса" и намекна, че отношенията му със Слот са се разпаднали в публичен скандал.

Слот по-късно се опита да омаловажи разрива, но епизодът подчерта колко напрегнати са станали нещата през сезона, докато защитата на титлата на Ливърпул се изпаряваше. "Бях свидетел на това как този клуб премина от съмняващ се към вярващ, а от вярващ – към шампион. Това изискваше упорита работа и аз винаги правех всичко по силите си, за да помогна на клуба да стигне дотук. Нищо не ме кара да се гордея повече от това", написа Салах в социалната мрежа X.

Още: Арне Слот удари дъното: Ливърпул официално се записа в историята с невиждан досега антирекорд

„Поредната ни загуба през този сезон беше много болезнена и не е това, което феновете ни заслужават. Искам да видя Ливърпул отново да се превърне в онзи атакуващ хеви метъл отбор, от който противниците се страхуват, и отново да стане отбор, който печели трофеи. Това е футболът, който знам как да играя, и това е идентичността, която трябва да бъде възстановена и запазена завинаги. Тя не подлежи на преговори и всеки, който се присъедини към този клуб, трябва да се приспособи към нея", написа още Салах.

"Да печелим няколко мача тук-там не е това, за което трябва да се бори Ливърпул. Всички отбори печелят мачове. Ливърпул винаги ще бъде клуб, който означава много за мен и за семейството ми. Искам да видя Ливърпул успешен дълго след като си тръгна. Както винаги съм казвал, класирането за Шампионската лига през следващия сезон е абсолютният минимум и ще направя всичко по силите си, за да се случи това", добави още той.

Ливърпул е домакин на Брентфорд в последния кръг на сезона. С още едно място в Шампионската лига за запълване, отборът на Слот е с четири точки пред Борнемут, който има мач по-малко. Салах на практика призовава съотборниците си да играят "хеви метъл" в последния мач от сезона, а това изказване може да му коства участието в двубоя срещу "пчеличките".

Още: И играчът с най-дълъг стаж в Ливърпул си тръгва - на "Анфийлд" оцеля само един от шампионите на Клоп