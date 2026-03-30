Формацията на Радев за предполагаемо дарение от ДПС-Пеевски: "Ще се върне, ако се докажат хора с неморални подбуди"

"Ако се докажат хора с неморални подбуди, разбира се, че ще се върнат тези дарения, защото ние такива дарения не желаем. Ние работим честно". Така Гълъб Донев - кандидат-депутат от "Прогресивна България" и бивш служебен премиер, назначен от Румен Радев, коментира пред bTV на 29 март информация на разследващата медия BIRD.bg, че във формацията на доскорошния президент е постъпило дарение на стойност 20 000 евро, свързано с "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Водещият на "120 минути" Светослав Иванов попита Донев за сумата, след като и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев цитира BIRD в студиото - че "най-голямото до момента дарение за "Прогресивна България" е 20 000 евро и идва от джоба на политик от партията на Делян Пеевски". Какъв е мотивът зад това дарение и има ли формацията, с която Радев и съмишлениците му ще се явят на изборите, механизми за проверка откъде идват парите и откъде идват хората, присъединяващи се към "Прогресивна България" - такива въпроси бяха зададени на бившия служебен премиер.

Донев отвърна: "Разбира се, че има механизми, които да проверяват и хората, които се включват при нас, и – съответно - средствата, които се даряват. А при нас средства даряват и по 20 евро, и много по-големи суми. Разчитаме на това, че всичко е публично, всичко може да се провери, всичко може да се контролира. Сметната палата е тази, пред която ние отчитаме всеки един приход. Така че всичко, което изисква законът, се спазва".

"Но важното е не толкова кой финансира дадена политическа сила, а как след това този, който е финансирал политическата сила, ще иска да върне парите си, защото ние срещу това се борим – това е статуквото и това е моделът", каза Гълъб Донев.

Предполагаемото дарение от "ДПС-Ново начало"

Преди два дни BIRD.bg публикува във Facebook своя информация (вижте и в линка по-горе), която гласи, че най-голямото към онзи момент дарение за кампанията на "Прогресивна България" към онзи момент е 20 000 евро и че "идва от джоба на политик от партията на Делян Пеевски".

Формално дарител на тази сума е Диляна Парушева. Произходът на парите е деклариран като "дарение от родител след продажба на дружествени дялове от фирма...". Всичко изглежда изрядно дотук, но според разследващата медия "фирмата е била на покойния баща на Диляна и през 2025 г. е продадена на Юсмен Шакир Юсмен, активист на "ДПС-Ново начало", кандидат-депутат и настоящ общински съветник във Варна".

Юсмен е съученик на кмета на Нови Пазар - Георги Сашев Георгиев, твърди още BIRD и допълва, че друга фирма на Юсмен е спечелила обществени поръчки от община Нови Пазар за 5 милиона лева. Фирмата на бащата на Диляна също има поне 1 милион лева обществени поръчки от община Нови Пазар, гласи информацията.

Проверка в официалната база данни потвърждава дарението, но за формацията, с която Радев ще се яви на избори, има и по-голямо - от Васил Георгиев, на стойност 50 000 евро. То всъщност е постъпило на 24 март.

