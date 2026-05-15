Археолози в Египет откриха тайник в Луксор с 22 женски мумии

Археолози откриха голяма древна гробница близо до египетския град Луксор. Вътре в скалата те откриха 22 боядисани дървени ковчега, съдържащи мумиите на жени, пеели по време на църковни служби. Те откриха и осем папирусови свитъка, лежащи в глинен съд. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Подробности за находката

Екип от египетски археолози, работещи по разкопките, е открил тайник в двора на древната гробница на Сенеп. Ковчезите били подредени много спретнато - в десет равни реда. Това показва, че не са били препогребани набързо, а по-скоро внимателно планиран процес под надзора на храма.

Важна особеност е, че на повечето ковчези, вместо лични имена, е посочено само професионалното звание - „Певец на Амон“. Това показва доминирането на религиозния статус над личния произход в погребалния контекст на времето.

Въпреки възрастта на находката, мумифицираните останки са били запазени вътре в ковчезите. Това е рядко срещано явление за препогребения от тази епоха.

Снимката е илюстративна

Изследване на папируси и исторически контекст

Особено важна находка са осемте папирусови свитъка, някои от които все още са запечатани с древни глинени тапи. Те се смятат за истинско „съкровище“ в Египет, защото след като бъдат преведени, ще помогнат да се разбере как са функционирали древните храмове, как са печелили пари и как са се извършвали погребални ритуали.

Находката датира от периода 1070 до 664 г. пр.н.е., когато Тива е била под административния контрол на жреците на Амон в Карнак. Певците на Амон са били официални участници в ритуалния живот на храма и са принадлежали към влиятелна структура, контролираща големи земеделски владения в Горен Египет.

Ковчезите в момента се реставрират, защото дървото е започнало да се рони. Те вече са почистени и подсилени за изследвания. Учените се опитват да открият първоначалното място на погребението, за да разберат какви са били взаимоотношенията между тези жени през живота им.

Друга интересна находка, за която скоро стана ясно, е мумия със злато, запечатана в гробница преди повече от 4300 години, която също е открита от археолозите в Египет. Скрита във варовиков ковчег дълбоко под земята, мумията е останала напълно непокътната, според Daily Galaxy.

Мястото на откритието се намира в некропола Саккара близо до Кайро, масивно гробище, използвано от влиятелни хора в продължение на векове. Според Захи Хавас и Върховния съвет по антики на Египет, гробницата датира от Петата и Шестата династия, част от Старото царство.

