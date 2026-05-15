Спрягаха го за треньор на ЦСКА и на националния, а подписа нов дългосрочен договор в Първа лига

15 май 2026, 19:48 часа 618 прочитания 0 коментара
Един от най-добрите действащи български треньори във футбола - Александър Тунчев, подписа нов дългосрочен договор с тима на Арда Кърджали. Той ще остане в клуба поне до 2028 година, информираха от клуба. Интересното е, че в последните месеци името на Тунчев на няколко пъти бе спрягано с различни клубове, включително той бе свързван и с треньорския пост в ЦСКА, както и с поста на селекционер на националния отбор по футбол, но това така и не се случи.

Александър Тунчев остава в Арда Кърджали до 2028-ма

Тунчев не пое нито ЦСКА, нито националния отбор, когато и на двете места търсиха нов специалист, а по-късно призна, че не е бил търсен. Въпреки това, интерес към Тунчев не липсва, тъй като в последните години успява да постига много добри резултати с Арда. Той изведе тима за исторически първи път до участие в квалификациите на евротурнирите, а Арда се утвърди като един от най-добрите отбори в българския футбол, който успява да се класира напред не само в първенството, но и за Купата.

"Днес старши треньорът на ПФК АРДА Александър Тунчев удължи своя договор с клуба до 2028г. Това стана ясно след среща между ръководството на клуба и Тунчев. Припомняме, че именно под негово ръководство АРДА записа историческо участие в европейските клубни турнири и бе на един гол от участие в групите на Лигата на Конференциите. Ръководството на ПФК АРДА, футболистите и феновете пожелават на Александър Тунчев още много успехи начело на отбора", написаха от Арда.

