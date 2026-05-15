Без загубена точка: България има нов финалист на Европейското по борба!

Стефан Стефанов ще спори за европейската титла на първенството на континента по борба за кадети в Самоков. Българинът стигна до финала след три победи без да даде точка на съперниците си в категория до 110 кг на свободната борба.

Стефан Стефанов е на финал на Европейското по борба за кадети в Самоков

На старта се наложи над украинеца Тимофей Трончук с 11:0, после преодоля латвиеца Емест Стабинс – 5:0, а на полуфинала се справи и с турчина Абдулрахман Байсел – 3:0.

За златото в събота вечер Стефанов ще излезе срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе, втори на Евро 2025 и пети на световното същата година.

Стефанов също е пети на световното през миналия сезон и е №1 в Европа за момчета. Други двама наши борци продължават на репешажите в събота - Мерт Мустафов (55) и Петко Саракостов (65).

