След посещението на Тръмп: Си Дзинпин връща визитата в САЩ през есента

Китайският лидер Си Дзинпин ще посети САЩ на официална държавна визита тази есен. Посещението ще бъде в отговор на поканата на американския президент Доналд Тръмп, която той е отправил към своя колега, съобщава китайското Министерство на външните работи.

Ще предаде ли САЩ Тайван?

Една от най-важните теми, които Тръмп и Си Дзинпин са обсъдили, е въпросът с бъдещето на Тайван. В тази връзка Тръмп даде изключително многозначен отговор пред медиите.

"1982 година е много назад. Не казах нищо (точно) за това, но повдигнах темата (Тайван)". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос на борда на Air Force One на връщане от Китай. Отговорът на Тръмп беше на въпрос, че през 1982 година тогавашният президент на САЩ Роналд Рейгън е заявил, че Съединените щати няма да се консултират с Китай дали да продават оръжие на Тайван или не. А коментарът на Тръмп ясно показва промяната на американската позиция – защото 44 години по-късно Китай е глобална сила и най-големият съперник на САЩ