Роботяги превземат работните ни места с 8-часови смени (ВИДЕО)

Американската компания Figure AI твърди, че нейните хуманоидни роботи вече могат да работят на пълни осемчасови смени, използвайки системата Helix-02 AI. В публикация в "X" калифорнийският стартъп за роботика написа: "Гледайте екип от хуманоидни роботи, работещи на пълна 8-часова смяна на човешки нива. Това е напълно автономно управляван Helix-02".

Съобщението се основава на най-новата система Helix-02 на Figure AI - унифицирана невронна мрежа, която позволява на хуманоидните роботи да ходят, да балансират и да координират движенията си, използвайки вградени сензори.

За разлика от традиционните индустриални роботи, които разчитат на отделни контролери за движение и манипулация, Helix-02 комбинира зрение, допир и контрол на цялото тяло в единна система за обучение, предназначена за задачи с дълъг хоризонт в динамична среда.

U.S. company Figure AI says its humanoid robots can now autonomously work full eight-hour shifts using its Helix-02 AI system.