"Не е тайна колко е струвала охраната на Пеевски": Демерджиев говори за сериозни средства (ВИДЕО)

"Не е тайна колко е струвала охраната на Пеевски", каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в парламента във връзка със свалянето на охраната на Делян Пеевски. Той уточни, че не той ще изследва този въпрос, но изрази убеденост, че той ще бъде изяснен. "Със сигурност доста сериозни средства са вложени в това", добави още вътрешният министър.

Ще има ли последици, ако не е била нужна?

Демерджиев отговори и на въпрос дали през всичките тези години Борисов и Пеевски са охранявани без да има нужда.

"Не мога да спекулирам, не мога да допусна, че толкова години наред постоянна заплаха съществува", добави Демерджиев.

В отговор на въпрос дали някой ще понесе отговонрност, ако не е била нужна охраната, той бе категоричен, че политиката, която следва е всеки, който върши неща, които не е трябва, да понесе отговорност.





Реформа в охраняването?

Министърът коментира и дали е нужна реформа в охраняването на депутатите.

"Трябва първо да се преценят възможностите на НСО колко лица може да охранява, на тази база да се прецени какъв ще бъде кръгът", обясни той.

Демерджиев смята, че функциите по охрана на различните видове застрашени лица трябва да се разпределят между НСО, "Жандармерията", Бюрото за защита на свидетели и Главна дирекция "Охрана".

"Трябва да е ясно на всеки, който иска да полва охрана, че условията за ползване на охрана ще бъдат еднакви за всички, условията за снемане на охрана ще бъдат еднакви за всички. Всеки един гражданин, независимо от положението му, трябва да свикнат, че ще бъдат равни пред закона от тук насетне. Как се е случвало и защо се е случвало тепърва ще бъде изяснено. Не забравяйте, че голяма част от тази информация, която трябва да се поднесе представлява тайна", добави още Демерджиев.

Той обяви, че е поискал справка за всички охранявани лица, за да може да се предприемат действия, където има несъответствия.

В тази връзка той отговори и дали ще има промяна в щата на НСО, като той обърна внимание, че не отговаря пряко за службата. Той апелира обаче, когато се отваря техния закон да се прегледат всички проблеми.