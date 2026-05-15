Как пожарът в Александрийската библиотека парализира човечеството за 1000 години

Александрийската библиотека е била смятана за световен интелектуален център. Тя е била отчасти политически проект, роден в зората на елинистическата епоха, около 283 г. пр.н.е. или малко по-късно.

Библиотеката в Александрия

След смъртта на Александър Велики империята му се разпада. Египет пада под властта на неговия генерал Птолемей I Сотер (Спасител). Той искал да направи новата си столица Александрия център на търговия и култура, превъзхождащ Атина.

Идейно вдъхновение за бъдещата библиотека е изгнаният атински философ Димитрий от Фалерум. Именно той убеждава Птолемей, че величието на владетеля се измерва не само със злато, но и със знания. Проектът е реализиран от сина на монарха, Птолемей II Филаделф.

Завършената библиотека става част от по-голям комплекс – Музейон, или Храм на музите. Тя не е била читалня в съвременния смисъл, отворена за всеки, а елитен изследователски институт, аналогичен на днешния MIT, но чието действие се развива през 3 век пр.н.е. Учените са живели, хранели се и работили там за сметка на краля, като на тяхно разположение са били лекционни зали, обсерватории, трапезарии, градини и безкрайни рафтове със свитъци.

Амбициозните Птолемеи се стремели да съберат почти всяка книга в древния свят. Методите им понякога били безмилостни. Сред най-известните била „корабната политика“, за която си спомня римският лекар Гален: всеки кораб, акостирал в пристанището на Александрия, бил принуден да предаде всички книги на борда. Библиотеката ги копирала, връщала копията на собствениците им и запазвала оригиналите.

Според „Писмото на Аристей“, по този начин по заповед на Птолемей II е създадена Септуагинтата, известният превод на еврейската Библия ( Тора) на гръцки, върху който уж са работили 72 учени, постигайки напълно идентичен резултат.

Според оцелелите древни и средновековни източници, например свидетелството на Йоан Цецес, Александрийската библиотека е съдържала между 40 000 и 400 000 свитъка. Съвременните историци, като Роджър Багнал от Колумбийския университет, смятат тези цифри за преувеличени и вярват, че броят им е най-много няколко десетки хиляди. Дори такова количество обаче е било огромно за елинистическия период: поради пренаселеността на основната библиотека, дори е създадена спомагателна библиотека в храма на Серапис в друга част на града.

Но основното съкровище на Александрийската библиотека били нейните хора – истинските звезди на науката от онова време.

Първият главен библиотекар е Зенодот от Ефес: той става един от основателите на класическата текстова критика, сравнявайки различни версии на Омировите поеми, за да създаде критично проверен текст. Един от неговите наследници, Аристофан от Византия, кодифицира системата от ударения, придирки и ранна пунктуация, което улеснява правилното четене на гръцки текстове. Аристарх от Самотраки, от своя страна, създава реставрирани издания на Омир, които формират основата за съвременните издания.

Поетът Калимах от Кирена, макар и формално да не е бил главен библиотекар, създава Пинаките – първият подробен библиотечен каталог в историята, върху 120 свитъка, в които са описани всяко произведение и неговият автор.

Именно тук, в Музейона, Ератостен, третият ръководител на библиотеката, математик и географ, успял да изчисли обиколката на Земята с удивителна точност, без да напуска Египет – просто като сравнявал сенки в два града. Тук Евклид написал своите „Елементи“ , формулирайки геометрията. Архимед от Сиракуза писал тук, споделяйки проектите на своите машини. Съществува дори легенда, че докато учил в Александрийската библиотека, той изобретил Архимедовия винт – помпа за транспортиране на вода.

Унищожаването на Александрийската библиотека

Колективната памет на съвременниците е запечатана с легендата за един-единствен пожар, който мигновено е унищожил хилядолетия знания. Въпреки това, както твърдят повечето съвременни историци, действителното унищожение на Александрийската библиотека е продължило седем века.

Библиотеката е станала жертва на повече от една историческа личност. Първият и може би най-известният „ заподозрян“ обаче е самият Юлий Цезар. През 48 г. пр.н.е. римският диктатор се оказва въвлечен в династична война в Египет. Блокиран в царския дворец на Александрия от флота на Птолемей XIII, Цезар, според собствените си показания в своите „Коментари върху Гражданската война“ , нарежда корабите в корабостроителниците да бъдат изгорени, за да се предотврати попадането им във вражески ръце.

Огънят се разпространил в града. Древните автори рисуват трагична картина на събитията. Философът Сенека, цитирайки Ливий, твърди, че 40 000 свитъка са били погълнати от пламъците. Плутарх, в своя „Живот на Юлий Цезар“, директно обвинява Цезар в унищожаването на Великата библиотека.

Съвременните изследователи обаче са скептични към теорията за Цезар. Историкът Лучано Канфора в книгата си „Изчезналата библиотека “ предполага, че най-вероятно не са изгорели сградите на Мусейона, а по-скоро складове близо до пристанището. Те може да са съдържали свитъци, предназначени за износ, или, както предполага елинистът Лионел Касон, транзитен склад за книги, чакащи каталогизиране. Самата институция и нейните учени вероятно са оцелели; по-късни източници, като Страбон, който е работил в Александрия през 20-те години пр.н.е., споменават Мусейона като действаща институция.

Римляните нанесли наистина съкрушителен удар много по-късно. През 272 г. сл. Хр. император Аврелиан щурмувал Александрия, за да я отвоюва от контрола на сепаратисткия Палмирски щаб. Боевете се провели точно в центъра на града.

Според историка Амиан Марцелин, квартал Брухион – царският квартал, където се е намирал първоначалният Мусейон – е бил напълно разрушен и „превърнат в пустиня“. В крайна сметка военната операция физически унищожила интелектуалното сърце на града. Останалите учени избягали. Това вероятно е истинският край на библиотеката на Птолемеите.

Библиотеката в Серапеума обаче все още съществувала. Тя се превърнала в нов център на обучение. Но след това се появила нова сила: християнството. През 391 г. сл. Хр. император Теодосий I издал указ, забраняващ езическите култове. А патриарх Теофил Александрийски, фанатичен борец срещу „идолите“, получил императорско разрешение да разруши храма на Серапис.

Изгубеното наследство на Александрийската библиотека

Да си представим мащаба на загубеното в Александрия е все едно да се опитваме да реконструираме интернет от няколко разпечатки от Уикипедия. Историците са съгласни, че в хаоса на упадъка не са изчезнали само текстове, а цели движения, които са могли да променят света хилядолетия по-рано.

Може би най-драматичната загуба е истинският „ баща“ на хелиоцентризма – Аристарх Самоски. Свикнали сме да мислим за Коперник като за революционер, но 1800 години преди него, през 3 век пр.н.е., александрийският астроном изказва хипотезата, че Земята се върти около Слънцето.

Историците знаят това от един оцелял текст – и не просто кой да е текст, а „ Псамитис“ (Изчисляване на пясъчните зърна) на Архимед. Великият сицилианец, също свързан с Александрия, прави мимоходом препратка към колегата си: „Аристарх Самоски излага хипотези, които предполагат, че Вселената е много по-голяма. Той предполага, че неподвижните звезди и Слънцето остават неподвижни, докато Земята се върти около Слънцето в кръг.“

Именно този труд на Аристарх, в който той очевидно математически обосновава своя модел, изчезва безследно. Само друг негов труд, „За размерите и разстоянията на Слънцето и Луната “, е оцелял.

Историкът на науката Томас Хийт смята, че загубата на хипотезите на Аристарх, заедно с доминирането на геоцентричния модел на Птолемей , е забавила развитието на астрономията до Ренесанса.

Тритомната „География“ , създадена от главния библиотекар Ератостен (същият, който изчисли обиколката на Земята), също не е оцеляла. Както отбелязва историкът Дуейн Ролер, това може да е бил първият научен опит за създаване на карта на познатия свят с паралели и меридиани. Напълно възможно е Ератостен да е систематизирал всичко, до което е успял да се добере – от докладите за експедициите на Александър до корабните дневници на моряците.

