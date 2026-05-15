Дългове към НАП, прехвърлени дялове и заличаване на "куха" фирма: Владо Николов на фокус

15 май 2026, 10:23 часа
Снимка: БГНЕС
Легендата на българския волейбол и настоящ зам.-председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Владимир Николов е прехвърлил дяловете си в задлъжняла българска фирма няколко месеца след като тя влиза в списъка с длъжници на Национална агенция за приходите (НАП). Прехвърлянето е към британска компания, създадена горе-долу в същия период, чийто собственик е българин и преди това е бил съдружник в българската фирма-длъжник - "НЕСТ България" ООД. Към настоящия момент "НЕСТ" дължи близо 60 000 евро на хазната.

Година след това британското дружество - AKY GLOBAL Ltd. - е заличено принудително, защото не е изпълнило указания да предостави информация на властите в Обединеното кралство.

Новината разкри разследващата медия BIRD.bg, а наша проверка потвърди цялата връзка, описана от журналистите. Тя напомня много на друга сага от последните години - с фирмата-длъжник на бившия ръководител на НАП Румен Спецов: Прокуратурата пак се е сетила за задлъжнялата фирма, продадена от Румен Спецов.

Какво се знае за "НЕСТ България" ООД?

Справка в Търговския регистър показва, че "НЕСТ България" ООД е дружество, регистрирано през януари 2021 г. от Владимир Николов и негов съдружник - Калоян Георгиев. Двамата влизат с по 500 лева дял. Предметът на дейност на дружеството, базирано в София, е строителство и стопанисване и управление на недвижими имоти в България и чужбина, строителство на сгради и строителни съоръжения у нас и зад граница, строително-монтажни работи, наемане, пренаемане и закупуване на парцели и др. Фирмата не притежава имоти в България и не отчита приходи за 2023 и 2024 г.

Снимка: БГНЕС

През лятото на същата година вече има и трети съдружник - Иван Беломорски, като дяловете на Николов и Георгиев стават по 47,5%, а на Беломорски - 5%.

През 2023 г. във фирмата с капитал влиза Момчил Стойчев, изкупувайки дела на Калоян Георгиев. Впоследствие Стойчев ще се окаже човекът, регистрирал във Великобритания дружеството AKY Global Ltd.

На 8 април 2024 г. делът на Стойчев в "НЕСТ" всъщност минава в ръцете на дружеството "Джаки Инвест". Седмица преди това съдебен изпълнител налага запор на дяловете на Иван Беломорски - в полза на "Уандърлъст Травъл" ООД. Понеже трупа загуби, през юли същата година "НЕСТ" е включена в списъка с длъжници на НАП - тогава дължи близо 55 000 лева на хазната, по данни на BIRD.

Скрийншот: BIRD.bg

"Джаки Инвест" всъщност е с управител Момчил Стойчев, а едноличен собственик на капитала е вече заличената във Великобритания AKY GLOBAL Ltd., показва справка в Търговския регистър.

Що се отнася до "Уандърлъст Травъл" ООД, там Иван Беломорски е един от четирима съдружници - с 25% дял.

Връзката с AKY GLOBAL и прехвърлянето на дялове от Владо Николов

Снимка: БГНЕС

Връщаме се обаче на "НЕСТ България" - през декември 2024 г., когато вече фирмата е включена в списъка с длъжници на държавната хазна, Владимир Николов е заличен като съдружник и неговите 47,5% се появяват в ръцете на чуждестранното юридическо лице AKY GLOBAL Ltd. ("Ей Кей Уай Глобал"). То и до днес е вписано като съдружник.

AKY GLOBAL е регистрирана във Великобритания на 9 април 2024 г., показва справка в британския търговски регистър. Адресът ѝ е в Борнемут, Англия. Регистрацията е направена със 100 паунда капитал от Момчил Стойчев - практически съдружник в "НЕСТ България" чрез "Джаки Инвест".

Година по-късно, през юни 2025 г., е издадено предупреждение от британските власти, че "дружеството ще бъде изключено от регистъра" и дейността му ще бъде прекратена в рамките на около два месеца, "освен ако не бъдат представени доказателства". Така британските власти искат предоставяне на информация от компанията и предупреждават, че "с прекратяването на дружеството цялото имущество и всички права, притежавани от дружеството или държани в доверително управление за него, се считат за безстопанствено имущество и преминават в собственост на Короната".

Указанията не са изпълнени и на 2 септември 2025 г. AKY GLOBAL Ltd. е изключена от регистъра.

Скрийншот: Британски търговски регистър

Към днешна дата "НЕСТ България" ООД дължи 59 639,63 евро на НАП.

