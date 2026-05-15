ЦСКА отчете рекорд преди финала за Купата на България

Българският гранд ЦСКА отчете рекордно кратко време за продажбата на ограниченото количество допълнителни билети в Сектор А, които днес бяха отпуснати за фенове на "червените" за финала за Купата на България. От "Армията" изкупиха всички възможни билети за предстоящия двубой, като се надяваха да получат повече, но от Локомотив Пловдив се възпротивиха, като дори се стигна до напрежение между двата клуба заради разпределението на билетите.

ЦСКА продаде за рекордно време и допълнителните билети за финала срещу Локо Пловдив

"През последните дни клубът положи неимоверни усилия, за да осигури възможност на максимален брой „армейски“ сърца да подкрепят любимия отбор на стадиона в сряда", написаха от ЦСКА. "Знаем, че великата червена публика с лекота щеше да напълни и целия стадион, но дори така сме убедени, че нашата неповторима Армия на трибуните отново ще даде криле на Христо Янев и момчетата му по пътя към победата – както утре, така и в предстоящия финал", допълниха от "Армията".

Още: Левски - ЦСКА: Кога и къде да гледаме последното Вечно дерби за сезона

ЦСКА се изправя срещу Левски в събота, 16 май, от 16:00 часа в последното Вечно дерби за сезона, като до момента двата тима са си поделили по една победа през кампанията, а веднъж завършиха наравно. Сега срещата е с по-голям залог за ЦСКА, тъй като се бори за второто място в класирането, но и Христо Янев вероятно ще иска да съхрани състава си за финала за Купата. Мачът с Локомотив за трофея ще се състои на 20 май от 19:00 часа.

Още: ЦСКА удари под кръста Локомотив Пловдив преди финала за Купата