07 март 2026, 19:41 часа 296 прочитания 0 коментара
Димитър Ганев: Радев ще остане дистанциран в кампанията

Според проучване на "Тренд" около една трета от вота може да отиде за формацията на президента

Президентът Румен Радев вероятно няма да бъде твърде активен в предизборната кампания и ще запази дистанциран стил на поведение. Това мнение изрази политологът Димитър Ганев по NOVA NEWS.

Според него Радев ще продължи да се държи "президентски" – "малко отгоре и леко дистанцирано", тъй като активното участие в партийната битка може да се отрази негативно на имиджа му.

Ганев смята, че президентът ще се възползва от политическия капитал, който е натрупал като опонент на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Политологът цитира данни от проучване на Тренд, според което около 1/3 от избирателите могат да подкрепят формацията, свързвана с Радев.

"Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото", допълни Ганев, като отбеляза, че президентът няма да коментира евентуални коалиционни партньорства, защото това би ограничило електоралната му подкрепа.

По отношение на БСП и вътрешните промени в партията Ганев посочи, че конгресът е изпратил сигнал за необходимост от радикална трансформация. Според него настоящото ръководство има най-големи шансове да вкара партията в парламента.

Политологът също така коментира, че правителството на Андрей Гюров се свързва основно с коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България". Поради това евентуални имиджови щети от работата на кабинета ще се отразят най-вече на коалицията, а не на други политически сили, допълни той.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
